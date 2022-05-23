إيران وعمان تتفقان على تطوير حقل هنغام النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الإثنين، إن بلاده وسلطنة عمان اتفقتا على تشكيل لجنة للتطوير المشترك لحقل هنغام النفطي الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية.

وفي عام 2005، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتطوير حقل هنغام النفطي بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ، وقررت طهران تطوير الحقل بشكل مستقل في عام 2012، بحسب وكالة «رويترز».

- الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية

وقال أوجي «كأساس لمحادثاتي مع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتطوير المراحل التالية من حقل هنغام النفطي بطريقة سلسة بين إيران وسلطنة عمان».

سيعود الاستغلال المشترك

وأضاف «سيعود الاستغلال المشترك، على عكس الاستغلال التنافسي، بالفائدة على البلدين لأن هذه الطريقة تؤدي إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمكمن وتسمح بمزيد من عمليات الاستخراج».

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، الأسبوع الماضي، أن أوجي وافق على إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى سلطنة عمان.