أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب ومخزونات قياسية أميركية

حفارا نفط في تكساس يوم 18 مايو 2020. (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بنحو 4 % اليوم الخميس بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، فيما بلغت مخزونات الخام الأميركية أعلى مستوى على الإطلاق وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.

وبحلول الساعة (6 بتوقيت جرينتش) بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 %أو ما يعادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7%، حسب وكالة «رويترز».

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4% أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4%. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأبريل.

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وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون «موقتا». وأضاف «على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي».

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين أيضا زادت بأكثر من المتوقع إلى 258.7 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل لكن الزيادة كانت أقل مقارنة مع الأسابيع السابقة. ومما عزز المعنويات السلبية أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في أولى توقعاته لفترة الجائحة إن أكبر اقتصاد في العالم سينكمش 6.5 % هذا العام، وإن معدل البطالة سيسجل 9.3 % بنهاية العام الجاري.