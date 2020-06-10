أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بتراجع الطلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 10:45 صباحا

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للوقود في العالم وسط تفشي فيروس «كورونا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا ما يعادل 1.6% إلى 40.51 دولار للبرميل بعد أن كسبت نحو 1%، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا ما يوازي 2.1% إلى 38.14 دولار للبرميل بعدما زاد 2% في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر الاثنين الماضي ولكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت سريعا وأكثر من اللازم وسط اجتياح فيروس «كورونا» العالم بإصابات جديدة تسجل مستويات قياسية يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو بينما توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضا 1.7 مليون برميل.

ونمت مخزونات الوقود بما في ذلك وقود الديزل والتدفئة بمقدار 4.3 مليون برميل بينما كانت التوقعات لزيادة ثلاثة ملايين برميل فقط.

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