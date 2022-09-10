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بالفيديو: كروس أوفر شبابية جديدة من «شيفروليه»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 01:08 مساء
بالفيديو: كروس أوفر شبابية جديدة من «شيفروليه»
الصانعة شيفروليه تتحدى تسلا بسيارة شبابية متطورة
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قررت شيفروليه استقطاب عدد أكبر من محبي السيارات الشبابية، وكشفت عن مركبة كروس أوفر مميزة من النواحي التقنية والجمالية.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي بشكل كبير ومدروس وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء وحتى قبضات الأبواب فيه جاءت مخفية بداخله تخرج عند الحاجة لاستعمالها وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وتتميز هذه السيارة عن باقي مركبات شيفروليه الكبيرة بشكل رياضي، ومصابيح ضيقة تعمل بتقنيات LED، وعجلاتها أيضا صُمِّمت لتكون مميزة من حيث المظهر.

وداخليًا حصلت هذه السيارة على صفين من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وعلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية أخرى بحجم 17 إنشا.

وزودت السيارة بأحدث أنظمة الأمان مثل أنظمة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وزودت بأنظمة مولتيميديا متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بعدة نسخ، منها نسخة مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 210 أحصنة، ونسخة بنظام دفع رباعي تعتمد على محركات كهربائية بعزم 290 حصانا، وستتمكن هذه السيارات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان تقريبا.
 

 

الصانعة شيفروليه تتحدى تسلا بسيارة شبابية متطورة
الصانعة شيفروليه تتحدى تسلا بسيارة شبابية متطورة
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