رئيس «ميتا»: أنظمة الذكاء الصناعي «ليست ذكية على الإطلاق»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قلل رئيس الشؤون العالمية في شركة «ميتا» العملاقة للتكنولوجيا، نيك كليج، من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الصناعي، واصفا أنظمة هذه التقنية المتاحة بـ«الغبية إلى حد ما»، وذلك في خضم الجدل الدائر حول تبنى هذه التكنولوجيا وتداعياتها في المستقبل.

وقال كليج، في حوار مع إذاعة «بي بي سي» البريطانية أمس الثلاثاء، إن الأنظمة والنماذج المتاحة في الوقت الراهن لتقنية الذكاء الصناعي لا ترقى لمستوى التحذيرات المثارة بشأن تطور قدرات الحكم الذاتي للذكاء الصناعي والتفكير.

ماسك يخطط لتوظيف بيانات «تويتر» و«تسلا» لبناء أنظمة الذكاء الصناعي

وأكد كليج: «في كثير من الحالات، هي غبية إلى حد كبير». تأتي تصريحات رئيس الشؤون العالمية في «ميتا» بعد إعلانها إتاحة نموذج محاكاة اللغة، المعروف باسم «Llama 2»، مجانا للجميع.

وأضاف: «التحذيرات التي أطلقها بعض خبراء الذكاء الصناعي مرتبطة بأنظمة ونماذج ليست موجودة من الأساس».