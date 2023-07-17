ماسك يخطط لتوظيف بيانات «تويتر» و«تسلا» لبناء أنظمة الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عزمه توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في تطبيق «تويتر» وشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، عبر الشراكة مع شركة «xAI» للذكاء الصناعي التي أعلن عنها أخيرا.

وأعلن كذلك أن «xAI» ستستخدم بيانات تطبيق «تويتر» لتدريب أنظمة ومنتجات الذكاء الصناعي التي يأمل في بنائها، لكنه لم يحدد ما إذا كان «تويتر» سيتقاضى رسومًا من شركة « xAI» أو شركاته الأخرى مقابل بياناته ومقدار هذه الرسوم، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

كما أوضح أن شركة «xAI» ستحتاج إلى تطوير تقنية «تفهم العالم المادي وليس الإنترنت فقط»، مضيفا أن بيانات القيادة في «تسلا» ستساعد على هذا الصعيد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ماسك تعاون من هذا القبيل، فعديد من الشركات التي يملكها أو يشغل منصب الرئيس التنفيذي بها، مثل «تسلا» و«سبيس إكس» قاموا بأعمال تجارية مشتركة لسنوات.

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استخدام بيانات «تويتر» لبناء أنظمة الذكاء الصناعي

وزعم ماسك أن «كل منظمة ذكاء صناعي على وجه الأرض استخدمت بيانات تويتر للتدريب»، مشيرا إلى أنه «في جميع الحالات كان ذلك بشكل غير قانوني».

وفي ضوء الاستخدام الموسع لبيانات «تويتر» من قبل مطوري أنظمة الذكاء الصناعي، قال ماسك، في لقاء بتقنية الفيديو مع موظفي المنصة الشهيرة: «اعتقد أننا سنستخدم التغريدات العامة في التدريب كذلك كما يفعل الجميع»، لكنه أكد أن أنظمة الذكاء الصناعي تحتاج إلى أكثر من البيانات التي أنشأها الإنسان.

استخدام الذكاء الصناعي لبناء سيارات «تسلا»

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الصناعي في صنع سيارات «تسلا»، قال ماسك إن أجهزة داخل السيارة الكهربائية الأشهر في العالم يمكن أن تستفيد من الذكاء الصناعي، خصوصا أنظمة مساعدة القائد المتطورة.

ولطالما وعدت «تسلا» لسنوات مضت ببناء سيارة ذاتية القيادة بالكامل أو «روبوتاكس». ورغم تعهد ماسك بتقديم هذه السيارة بحلول العام 2017، إلا إنه حتى الآن، ورغم مليارات الدولارات المستخدمة في صنع السيارات ذاتية القيادة، لم تثبت أي سيارة من إصدارات «تسلا» قدرتها على العمل بشكل مستقل عن السائق البشر.