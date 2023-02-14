خبراء مناخ يضغطون لرفع التكلفة الاجتماعية للكربون بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع نحو 400 خبير مناخي، الإثنين، رسالة ترمي إلى دعم اقتراح للحكومة الأميركية بزيادة أكثر من ثلاث مرات التكلفة الاجتماعية للكربون، التي تشكل مقياسا رئيسيا يُستخدم لتحديد الأضرار الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحديدا.

وتشير الإدارة الأميركية حاليا إلى أن تكلفة الطن الإضافي من ثاني أكسيد الكربون في الهواء نحو 51 دولارا. وينص اقتراح تقدمت به وكالة حماية البيئة الأميركية على رفع هذا المبلغ إلى 190 دولارا، وفق «فرانس برس».

وقال الخبراء في رسالتهم: «نتطلع إلى أن تصبح الأرقام الأعلى مُعتمدة في أقرب وقت»، حتى يصبح من الممكن دمجها في عملية صنع القرار في الوكالات الفدرالية، مشيرين إلى أن هذا المبلغ المترتب دفعه عن الكربون هو غير كاف أصلا.

ومن شأن التكلفة الاجتماعية للكربون أن تحسن من توجيه القرارات السياسية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي، من خلال مقارنة الفوائد الناجمة عن تدابير معينة (قواعد لمحطات الطاقة..) والنفقات المترتبة. ويتفق خبراء المناخ على أهمية التكلفة الاجتماعية للكربون في التشجيع على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

تقييم التكلفة

وتأخذ هذه التكلفة في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالممتلكات (المنازل والبنى التحتية في مواجهة فيضانات وحرائق تزداد وتيرتها..) وبصحة السكان، وكذلك الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي تحديدا، والتغييرات في نظام الطاقة.

وخُفضت التكلفة في عهد دونالد ترامب إلى رقم مفرد، قبل أن تعيد إدارة جو بايدن تقييمها وتحددها بـ51 دولارا، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو ربما أقل من المفترض اعتماده.

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وكانت وكالة حماية البيئة قد أصدرت في أواخر العام الفائت تقريرا أوليا حدد التكلفة الاجتماعية للكربون بـ190 دولارا، وأعاد أيضا تقييم التكلفة الاجتماعية للميثان.

وعُرض التقرير أمام العامة لمعرفة تعليقاتهم في شأنه، في عملية انتهت، الإثنين. ولا يزال موعد احتمال تبنيه غير مؤكد.

ومن بين الموقعين على الرسالة العلماء مايكل مان (أستاذ في قسم العلوم البيئية بجامعة بنسلفانيا) وأندريا دوتون (من جامعة ويسكونسن ماديسون) ودون ويبلز (جامعة إيلينوي)، بالإضافة إلى اقتصاديين (ليندا بيلمز، وإريك ماسكين، وغاري يوهي)، وغيرهم.

وفي سبتمبر 2022، نشر الخبراء دراسة بمجلة «نيتشر» العلمية ذكرت مبلغا تقديريا لتكلفة الكربون هو 185 دولارا.