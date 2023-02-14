  • Alwasat News
Atwasat

خبراء مناخ يضغطون لرفع التكلفة الاجتماعية للكربون بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 04:30 مساء
خبراء مناخ يضغطون لرفع التكلفة الاجتماعية للكربون بالولايات المتحدة
لقطة جوية لشانغهاي تظهر تلوّث الهواء في هذه المنطقة الصينية، 28 مارس 2016 (أ ف ب)
alwasat radio

وقع نحو 400 خبير مناخي، الإثنين، رسالة ترمي إلى دعم اقتراح للحكومة الأميركية بزيادة أكثر من ثلاث مرات التكلفة الاجتماعية للكربون، التي تشكل مقياسا رئيسيا يُستخدم لتحديد الأضرار الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحديدا.

وتشير الإدارة الأميركية حاليا إلى أن تكلفة الطن الإضافي من ثاني أكسيد الكربون في الهواء نحو 51 دولارا. وينص اقتراح تقدمت به وكالة حماية البيئة الأميركية على رفع هذا المبلغ إلى 190 دولارا، وفق «فرانس برس».

وقال الخبراء في رسالتهم: «نتطلع إلى أن تصبح الأرقام الأعلى مُعتمدة في أقرب وقت»، حتى يصبح من الممكن دمجها في عملية صنع القرار في الوكالات الفدرالية، مشيرين إلى أن هذا المبلغ المترتب دفعه عن الكربون هو غير كاف أصلا.

ومن شأن التكلفة الاجتماعية للكربون أن تحسن من توجيه القرارات السياسية المرتبطة بمكافحة التغير المناخي، من خلال مقارنة الفوائد الناجمة عن تدابير معينة (قواعد لمحطات الطاقة..) والنفقات المترتبة. ويتفق خبراء المناخ على أهمية التكلفة الاجتماعية للكربون في التشجيع على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

تقييم التكلفة
وتأخذ هذه التكلفة في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالممتلكات (المنازل والبنى التحتية في مواجهة فيضانات وحرائق تزداد وتيرتها..) وبصحة السكان، وكذلك الخسائر الاقتصادية في القطاع الزراعي تحديدا، والتغييرات في نظام الطاقة.

وخُفضت التكلفة في عهد دونالد ترامب إلى رقم مفرد، قبل أن تعيد إدارة جو بايدن تقييمها وتحددها بـ51 دولارا، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو ربما أقل من المفترض اعتماده.

- للتوعية بالأثر البيئي.. جامعة كندية تصنف «الأطباق» حسب بصمتها الكربونية

- شكوك في إمكان بلوغ قطر للحياد الكربوني خلال كأس العالم

وكانت وكالة حماية البيئة قد أصدرت في أواخر العام الفائت تقريرا أوليا حدد التكلفة الاجتماعية للكربون بـ190 دولارا، وأعاد أيضا تقييم التكلفة الاجتماعية للميثان.

وعُرض التقرير أمام العامة لمعرفة تعليقاتهم في شأنه، في عملية انتهت، الإثنين. ولا يزال موعد احتمال تبنيه غير مؤكد.

ومن بين الموقعين على الرسالة العلماء مايكل مان (أستاذ في قسم العلوم البيئية بجامعة بنسلفانيا) وأندريا دوتون (من جامعة ويسكونسن ماديسون) ودون ويبلز (جامعة إيلينوي)، بالإضافة إلى اقتصاديين (ليندا بيلمز، وإريك ماسكين، وغاري يوهي)، وغيرهم.

وفي سبتمبر 2022، نشر الخبراء دراسة بمجلة «نيتشر» العلمية ذكرت مبلغا تقديريا لتكلفة الكربون هو 185 دولارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم
كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم
«بومبيدو» أول متحف فرنسي يستحوذ على مجموعة «إن إف تي»
«بومبيدو» أول متحف فرنسي يستحوذ على مجموعة «إن إف تي»
توفير خدمات روبوتات التوصيل في أنحاء اليابان قريبا
توفير خدمات روبوتات التوصيل في أنحاء اليابان قريبا
تطبيق مكسيكي يتيح للمستخدمين ترك رسائل لقراءتها بعد وفاتهم
تطبيق مكسيكي يتيح للمستخدمين ترك رسائل لقراءتها بعد وفاتهم
بينهما امرأة.. السعودية تعتزم إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
بينهما امرأة.. السعودية تعتزم إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام...
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب...
اختفاء كبسولة إشعاعية أثناء نقلها من أحد المناجم الأسترالية
اختفاء كبسولة إشعاعية أثناء نقلها من أحد المناجم الأسترالية...
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب...
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا...
المزيد
خبراء مناخ يضغطون لرفع التكلفة الاجتماعية للكربون بالولايات المتحدة
خبراء مناخ يضغطون لرفع التكلفة الاجتماعية للكربون بالولايات ......
لحماية الفيلة.. سريلانكا تحظر كل منتجات البلاستيك الأحادية
لحماية الفيلة.. سريلانكا تحظر كل منتجات البلاستيك الأحادية...
منعا للتجاوزات.. دعوات متزايدة لتنظيم قطاع الذكاء الصناعي
منعا للتجاوزات.. دعوات متزايدة لتنظيم قطاع الذكاء الصناعي...
بينهما امرأة.. السعودية تعتزم إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
بينهما امرأة.. السعودية تعتزم إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة ......
تطبيق مكسيكي يتيح للمستخدمين ترك رسائل لقراءتها بعد وفاتهم
تطبيق مكسيكي يتيح للمستخدمين ترك رسائل لقراءتها بعد وفاتهم...
المزيد