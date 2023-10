«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

كيف وقعت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، الغنية بالموارد، في دائرة لا نهاية لها من الفساد والكوارث، وتفتت ما تبقى من جوهر حياتها الدقيق؟. أدلة جديدة تسلط الضوء على عوامل مختلفة وشخصيات بارزة أدت، بالتعاون مع نظام القذافي، إلى واقع يائس لا مفر منه. فيما يلي قائمة بالنتائج المدعومة:

بـOSINT/HUMINT* التي جرى جمعها خلال تحقيق واسع النطاق في القضية.

ذكّرت الفيضانات الكارثية الأخيرة في ليبيا الرأي العام الدولي والصحافة بالنظام الليبي الفاسد والفوضوي وسوء الإدارة (1). واليوم، ألقى كلمة أحد أبناء الراحل «معمر القذافي»، المهندس «سيف الإسلام»، الذي كان له تأثير قوي على والده المسؤول الرئيسي الذي يقع عليه اللوم عن الأوضاع المزرية والكارثية التي تعيشها البلاد قبل وفي أثناء وبعد ثورة فبراير 2011 حتى يومنا الحاضر (2).

في الجزائر الدولة الجارة، كشفت معلومات جديدة إدانات قضائية لمسؤولين جزائريين وصفوا بـ «الفاسدين»، وكان بعضهم يتمتع بعلاقات جيدة مع القذافي، أي العلاقات التجارية والسياسية (6-10). وحتى وقت قريب، كانوا يدعمون عودة نجل القذافي، متجاهلين مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضده (11).

كانت عائلة البجاوي الموصوفة بسوء السمعة في الجزائر أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه العلاقة (6-11). وتذكر المصادر أن السيد «محمد بجاوي»، القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية السياسي الجزائري المشهور، أدين بتهمة الفساد في فضيحة الطريق السريع بين الشرق والغرب (3 -4)، وهو نفسه الذي قدم استشارات قانونية لليبيا في قضية تحكيم نزاعها الحدودي مع تشاد في سنوات الثمانينيات، بينما كان مكلفا في الوقت نفسه بالحكم في القضية نفسها (1-5-7)، علاوة على ذلك كان شقيقه السيد «نور الدين البجاوي» يجرى عمليات تجارية في ليبيا بالثمانينيات والتسعينيات (6-9). وحسب المصادر، فقد شارك الشقيقان في إعداد قضية النزاع على المياه بين ليبيا وتونس. ومرة أخرى، كان السيد «محمد بجاوي» عضوا في المحكمة خلال القضية (7).

أما بالنسبة لنجل نور الدين، السيد «فريد بجاوي» الذي أُدين مع عمه في واحدة من أكبر عمليات الفساد في الجزائر بمحاكمة سوناطراك، فاستغل علاقاته العائلية مع الشركة الكندية SNC-Lavalin، وأدخلها إلى ليبيا (10). وبحسب مصادر سرية، فإن عائلة البجاوي، ومعهم رجل أعمال ليبي، يدعى «عثمان الحدوري»، شاركوا في عمليات اختلاس المليارات من أموال الشعب الليبي (8).

تفاصيل أخرى

وفقا لما ورد في كتاب للكاتب الجزائري والسياسي السابق السيد «محيي الدين عميمور» في أواخر الثمانينيات، الذي تناول فيه صعود وسقوط القذافي، فإن الرئيس الجزائري الراحل آنذاك «الشاذلي بن جديد» عرض على الراحل «معمر القذافي» نقل النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد إلى محكمة العدل الدولية، والاستعانة بخدمات السيد «محمد البجاوي» كخبير قانوني في صياغة مطالبات القضية في ذلك الوقت، وكان بالفعل قاضيا في محكمة العدل الدولية (5).

افتتحت القضية في أغسطس 1990، وانتهت في فبراير 1994. وأشار السيد «عميمور» في كتابه إلى أن ليبيا خسرت القضية أمام تشاد، إلا أن الجزائر لعبت بالفعل دورا مهما في إعداد القضية الليبية (6).

وتشير المصادر إلى حقيقة أن الجزائر قدمت مثل هذه المساعدة إلى ليبيا في قضيتها ضد تشاد، وأنه فعلا جرى تعيين السيد «محمد البجاوي» بشكل أساسي مستشارا قانونيا لمساعدة القذافي. كما أنه جرى اختياره ليكون عضوا في المحكمة بهذه القضية بالذات (7).

من ناحية أخرى، فإن الحقيقة والمعلومات تؤكد أن السيد «محمد البجاوي» قدم مساعدة لليبيا-القذافي في هذه القضية، التي تبين بعد ذلك أنها خاسرة. ولربما يدعم إلى حد ما معلومة أن السيد «البجاوي» قدم للراحل «القذافي الأب» المشورة القانونية في قضية كان هو متورطا فيها أنه في ذلك الوقت لم يجر تعيين السيد «البجاوي» رئيسا لمحكمة العدل الدولية، الأمر الذي ربما يكون قد قلل من تأثيره على القرار النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هذا الأخير كان شديد الانتقاد تجاه الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية لمصلحة تشاد. ومن بين القضاة المعارضين الآخرين (في المجموع خمسة)، كان هناك أيضا ريموند رانجيفا (8).

وقد توصلنا في بحثنا أيضا إلى أنه وفقا لمجلة «Jeune Afrique»، فإن السيد «نور الدين البجاوي»، حسب وصفها، «رجل أعمال» كان يتعامل في الماضي، وعلى الأرجح في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، مع نظام القذافي (9). ويبدو أن العلاقات والاستشارات القانونية التي قدمها السيد «محمد البجاوي» لليبيين بدأت قبل ذلك بكثير، وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصدر HUMINT المطلع على كثير من أسرار نظام القذافي، حيث شارك محمد وشقيقه نور الدين في إعداد قضية النزاع على المياه بين ليبيا وتونس (المعروفة أيضا باسم تونس/الجماهيرية العربية الليبية)، التي عقدت في محكمة العدل الدولية بين عامي 1982/1985 (10)، وأن السيد «محمد البجاوي» جرى تعيينه قاضيا في لاهاي قبل وقت قصير من فتح القضية، وكان أيضا عضوا في هيئة المحكمة بهذه القضية (11).

كما قدم لنا المصدر نفسه معلومات تتعلق بشخص يدعى «عثمان الحضيري»**، وهو رجل أعمال من أصل ليبي مقيم في المملكة المتحدة، يحمل جنسية أوروبية، ويعمل في التجارة الدولية بقطاع الطاقة (12-13). يذكر المصدر أن الأخير كان شريكا تجاريا لعائلة البجاوي، تحديدا السيد «نور الدين البجاوي»، وقبل ذلك السيد «محمد البجاوي». وبحسب المصدر نفسه، فإن الحضيري مع البجاويين شاركوا في نهب واختلاس ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي حينها. وأضاف المصدر أن السيد «الحضيري» يملك عدة حسابات مصرفية في لندن وجنيف وجزيرة «آيل أوف مان»، حيث يحتفظ بأمواله المنهوبة والمختلسة.

ووفقا للنتائج التي توصلنا إليها، كان المدعو «نور الدين البجاوي» مرتبطا بشركة مقرها بنما، تدعى أنها شركة إعادة التدوير البيئية SA، وتأسست في أكتوبر 1990، والغريب أن نشاط هذه الشركة غير معروف أو محدد (14).

ظلت العلاقات بين السيد «محمد البجاوي» وعائلته مع نظام القذافي قوية عدة سنوات، وقبل بضع سنوات من تطور فضيحة «سوناطراك/سايبم» التي تورط فيها المدعو «فريد البجاوي». وأفيد بأن هذا الأخير لعب دورا مماثلا في التوسط بين شركة SNC Lavalin الكندية والحكومة الليبية. باختصار، أفادت التقارير بأن شركة SNC Lavalin حولت عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية إلى شركة Pearl Partners الوهمية سيئة السمعة، التابعة للمدعو «فريد»، ومقرها هونغ كونغ، التي حولت بدورها ما يقرب من 160 مليون دولار أميركي إلى «الساعدي»، أحد أبناء الراحل «معمر القذافي» (15).

بالإضافة إلى ذلك، توصل بحثنا إلى أن السيد «محمد البجاوي» عمل مساعدات لابن القذافي الثاني، مهندس «سيف الإسلام». وبحسب ما ورد، شارك السيد «محمد» ديسمبر 2018 في مؤتمر بفندق «ميريديان إيتوال» في باريس، حيث تجمع أنصار «سيف الإسلام»، لمناقشة «حقوق الإنسان في ليبيا في مواجهة تفكيك الدولة» (16 و17) في ذلك الوقت، وكان «سيف الإسلام»، الذي ظل مختفيا في منفاه الإجباري، مطلوبا من قِبل السلطات الليبية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (18).

وقبل عام من المؤتمر، حاول التسجيل للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ولكن جرى رفضه (19). وكان المؤتمر الباريسي يستهدف مناقشة «اللعبة المزدوجة» للمحكمة الجنائية الدولية التي دعت إلى اعتقال «سيف الإسلام» بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (20).

قائمة المصادر

* Open-Source Intelligence (OSINT) ︎ Human Intelligence (HUMINT).

** OTHMAN. M.A. SAEID EL HOUDERI | ICIJ Offshore Leaks Database 4

(الاسم الكامل: عثمان مناوي أحمد سعيد الحضيري)

