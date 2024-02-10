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بلجيكا تعلن توقيف أحد أخطر المطلوبين لديها في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 09:17 مساء
بلجيكا تعلن توقيف أحد أخطر المطلوبين لديها في المغرب
عنصر في الشرطة البلجيكية في بروكسل في 16 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الفدرالية البلجيكية، اليوم السبت، أن أحد أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أوقف في المغرب الشهر الفائت.

وقالت الشرطة في بيان «بتاريخ 27 يناير 2024، أوقفت الشرطة المغربية محمد عيسى، المشتبه به في قضية سرقة في المغرب»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان الرجل مطلوباً أيضاً من السلطات البلجيكية لقضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة، ومدرجاً على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الفدرالية.

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في 20 مايو 2011، نفّذ شخصان عملية سرقة عنيفة في شقة في شارع لا مونتاني في بروكسل، ما أدى إلى وفاة شخص. 

وألقي بعد ذلك القبض على أحد الجناة بينما تمكّن الآخر محمد عيسى من الفرار.

 أخطر المطلوبين لدى الشرطة الفدرالية
وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب هذه الوقائع في 16 سبتمبر 2014 من جانب محكمة الجنايات في بروكسل. وقد صُنف عيسى أخطر المطلوبين لدى الشرطة الفدرالية منذ وضع قائمة بهؤلاء المطلوبين الخطرين في عام 2016.

والرجل موقوف حالياً في طنجة، وسيمثل في الأول من مارس أمام قاض سيحدد مآل القضية مع الأخذ في الاعتبار الحكم الصادر بحقه في بلجيكا بالسجن مدى الحياة، وفق ما أفادت الشرطة الفدرالية البلجيكية.

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