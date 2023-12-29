فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

القاهرة - بوابة الوسط

رغم المآسي التي خلفتها الحروب والكوارث الطبيعية والمناخية التي جرت في العام 2023، إلا أنه لا يمكن تجاهل بعض الأحداث الإيجابية التي تخللته.

تستعرض فرانس24 أبرز تلك الأحداث السارة من أرشيفها.

المسبار الأوروبي «أوكليد» يكشف عن أولى صور الكون

كشف المسبار الأوروبي «أوكليد» عن صور مذهلة للكون، حيث جرى إرسال هذا المسبار إلى الفضاء في شهر يوليو الماضي، وفي شهر نوفمبر الماضي استطاع أن يبث الصور الأولى للكون التي أظهرت وجود مجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت من قبل، إضافة إلى أدلة عن وجود مادة سوداء لا يمكن لمسها.

وبحلول 2029، ستسند لهذا المسبار الأوروبي، الذي يتمتع بأكبر مجال للرؤية في تاريخ علم الفلك، مهمة أولى وهي رسم خرائط لثلث مساحة السماء (أي نحو مليارين من المجرات) فضلا عن إنشاء خريطة فضائية ثلاثية الأبعاد للسماء. ويتوقع نشر الصور الأولى للفضاء بواسطة هذه التقنية في شهر يناير 2024.

طور مهم في أبحاث معالجة مرض باركنسون

أظهرت دراسة نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية الشهيرة في شهر أبريل الماضي أن تراكم أحد البروتينات التي تدعى «ألفا سينوكلين» في الدماغ يؤثر على تنامي أعراض مرض باركنسون. وقد يسمح هذا الاكتشاف بإجراء تشخيص مبكر لهذا المرض عوض أن ترتكز التشخيصات على الأعراض الخارجية، وفي مقدمتها اضطراب اليدين أو الأعضاء السفلى.

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وفي شهر نوفمبر الماضي، تمكن مريض (61 عاما) مصاب بداء باركنسون من المشي من جديد بفضل دعامات عصبية «نوروبروتيز» وضعت في أسفل الظهر. هذه «الرقاقة» الإلكترونية تبعث شحنة كهربائية دقيقة إلى الأعصاب التي تتحكم في عضلات الساقين ثم تبدأ بعد ذلك بالتحرك.

أجرى هذه التجربة فريق مكون من متخصصين فرنسيين وسويسريين. وسينضم إلى هذا البرنامج الطبي ستة مرضى جدد وذلك في إطار التجارب السريرية الجديدة التي ستنطلق في 2024. وفي حال كللت بالنجاح، فسيتوجب رغم ذلك انتظار سنوات عديدة قبل تسويق هذه «الدعامة العصبية» أو «نوروبروتيز» للمصابين بمرض باركنسون.

لقاح ثان ضد الملاريا سيقدم قريبا للأطفال المصابين

أعطت منظمة الصحة العالمية في بداية شهر أكتوبر الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الثاني ضد وباء الملاريا الذي يهدد عددا كبيرا من الأطفال خاصة في أفريقيا. ويحمل هذا اللقاح الذي وصفته المنظمة الأممية بأنه «فعال وناجع» اسم «آر-21/ ماتريكس-إم».

وتسبب وباء الملاريا في 2021 بمقتل 619000 شخص عبر العالم، غالبيتهم في القارة السمراء. ومن بين الأعراض المعروفة، الشعور بالحمى وبالصداع في الرأس إضافة إلى الارتعاش. تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الجرعات التي قد تحتاج إلى استخدامها سنويا بـ60 مليون، إضافة إلى ملايين الجرعات من اللقاح الأول الذي جرى تسويقه منذ 2019.

اكتشاف حفرية ديناصور شبيه بالطيور

العثور في شمال شرق الصين، في سبتمبر، على حفرية لأحد أنواع الديناصورات تتميز بميزتين اثنتين وهي كون نصفها ديناصور والنصف الآخر عبارة عن عصفور يدعى بمالك الحزين، هذا الاكتشاف قد يغير بشكل جذري تاريخ تطور العصافير باعتبار أنها تملك علاقة وطيدة مع الديناصورات كونها بقيت على قيد الحياة بعد انقراض هذه الأخيرة.

وعلى ضوء حفرية أحد أنواع الديناصورات التي تم اكتشافها مؤخرا في الصين، رجح بعض العلماء وجود أصناف من الحيوانات تمزج بين الديناصورات والعصافير في العديد من مناطق العالم عبر التاريخ وذلك قبل 150 عاما.

أكبر تراجع لإزالة غابات الأمازون

تعهد رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بالحفاظ على غابة الأمازون وحل مشكلة قطع الأشجار نهائيا بحلول عام 2030. وتبدو هذه الخطوة في طريقها إلى النجاح، إذ أعلنت تقديرات من المعهد البرازيلي للبحث الفضائي تراجع مشكلة إزالة الغابات في البرازيل بنسبة 22.3% في غضون عام واحد فقط. وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ خمس سنوات وخبر مفرح للبشرية جمعاء ولعشرات الآلاف من أنواع الحيوانات والنباتات التي تعيش في هذه الغابة.

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كما أعلنت الحكومة البرازيلية عن تراجع نسبة قطع الأشجار في غابة الأمازون بين شهري أغسطس 2022 ويوليو 2023. ما أدى إلى منع انبعاث حوالي 133 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الهواء، أي ما يقارب حوالي 7.5% من إجمالي انبعاثات البلاد.

توصف غابة الأمازون وغابة الكونغو بـ«رئتي» العالم نظرا للكميات الهائلة من الأوكسجين التي تنتجها.

قمة المناخ (كوب 28) تقر ميزانية لتعويض الخسائر والأضرار

وافقت الدول المشاركة في قمة المناخ 28 التي انعقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة بداية شهر ديسمبر 2023 على إقرار ميزانية لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث والتغيرات المناخية في البلدان الفقيرة.

كما تعهدت بعض الدول الغنية بمساندة هذا الصندوق ماليا إذ بلغت قيمة الوعود المالية المعلنة عنها إلى 665 مليون دولار.

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من ناحيتها، علقت فاني باتبون، المتحدثة باسم منظمة «الحفاظ على فرنسا» على هذه الخطوة قائلة «هذا الصندوق سيساعد المجتمعات التي تضررت من التغير المناخي. لكن المبلغ المعلن عليه ليس كافيا لمعالجة كل ما تخلفه الكوارث الطبيعية والتغير المناخي من أضرار. يجب وضع آلاف المليارات على الطاولة للاستجابة لاحتياجات الناس. المال هو عصب الحرب». ورغم أن هذه الوعود المالية هي بمثابة قطرة ماء في البحر، إلا أنها تشكل خطوة أولى على الطريق الصحيح.

رسائل لفرنسيين يعود تاريخها إلى قرنين عثر عليها في بريطانيا

العثور على رسالة دونت من قبل امرأة لزوجها الذي كان قائدا عسكريا في الجيش الفرنسي وأخرى كتبت من قبل أم لابنها خلال حرب السبع سنوات (1756/1763) بين فرنسا وبريطانيا. وتضمنت هذه الرسائل شهادات تاريخية وحميمية.

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فالزوجة التي كانت تدعى ماري دبوسك كتبت لزوجها لوي شمبرلان الذي كان ملازما أول، ويعمل على متن باخرة عسكرية فرنسية تدعى «غاليلي»، قائلة له: «أتمنى أن أقضي الليل في الكتابة إليك. زوجتك التي تحبك مدى الحياة. مساء الخير صديقي العزيز. الساعة تشير الآن إلى منتصف الليل. أعتقد أن الوقت حان لكي أستريح».

مصر الفراعنة تكشف عن أسرار جديدة

اكتشف علماء الآثار مومياءتين تحت الأرض في مقبرة سقارة بمنطقة ممفيس بمصر. وكانتا مطليتين بالذهب وقد يعود تاريخيهما إلى حوالي 4300 عام. وتعدان من بين الأقدم في تاريخ الفراعنة. وتعتبر مقبرة سقارة التي استخدمت بدون انقطاع خلال 3000 سنة من بين أقدم وأعرق المقابر في مصر القديمة.

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يبلغ طولها حوالي 20 كيلومترا وتضم مئات القبور. كما تعتبر من بين أحد المساكن الأخيرة لملوك مصر. اكتشاف هاتين المومياءتين يذكرنا بأن مقبرة سقارة لم تكشف بعد عن جميع أسرارها.