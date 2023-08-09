ثماني دول في منطقة غابات الأمازون تنشئ تحالفاً للمحافظة على الغابات

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت ثماني دول في أميركا الجنوبية تقع ضمن أراضيها غابات الأمازون، أمس الثلاثاء، اجتماعًا قررت خلاله إنشاء تحالف لمكافحة إزالة الغابات، ويشارك في الاجتماع رؤساء كل من بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وبيرو، في حين أرسلت الإكوادور وغيانا وسورينام وفنزويلا مسؤولين كباراً آخرين. وفقا لـ«فرانس برس».

وكان من المتوقع أن يشارك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه ألغى جدول أعماله العام بسبب التهاب في الأذن، وتزامن افتتاح القمة مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر يوليو 2023 حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019.

منع الأمازون من بلوغ نقطة اللاعودة

وقالت الدول الموقعة على الإعلان، وهي البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغيانا والبيرو وسورينام وفنزويلا، إن هذا التحالف «يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة إزالة الغابات، لمنع الأمازون من بلوغ نقطة اللاعودة».

وخلال القمة، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دول الأمازون إلى اتخاذ إجراءات مشتركة «عاجلة» للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض، وفي خطابه الافتتاحي إلى جانب رؤساء دول أميركا الجنوبية الآخرين، شدد لولا على أن مكافحة إزالة الغابات أمر أساسي للتعامل مع «التدهور الحاد لتغير المناخ».

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لولا: القمة «نقطة تحول»

وتزامن افتتاح القمة مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر يوليو 2023 حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019. ووصف لولا القمة بأنها «نقطة تحول»، قائلاً: إن «استئناف تعاوننا وتوسيعه بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى... يجب علينا تعزيز رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، عبر الجمع بين الحفاظ على البيئة وإيجاد فرص عمل».

وجمعت القمة التي تستمر حتى اليوم الأربعاء، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون التي أُنشئت عام 1995 لحماية هذه المساحة الشاسعة التي تضم نحو 10% من التنوع البيولوجي على الكوكب.

وجلس الرئيس البرازيلي إلى جانب نظرائه من بوليفيا وكولومبيا والبيرو، في حين تمثلت الإكوادور وسورينام وغويانا بوزراء،أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فحضرت نائبته ديلسي رودريغيز نيابة عنه، بعدما أعلن على حسابه في منصة «إكس» أنه يعاني التهاباً في الأذن، وتستضيف مدينة بيليم الساحلية البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 30) عام 2025.