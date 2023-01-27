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البشر دمروا ثلث غابة الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 03:35 مساء
البشر دمروا ثلث غابة الأمازون
لقطة جوية لمنطقة تشهد حرائق في غابة الامازون من الجانب البرازيلي بتاريخ 16 أغسطس 2020 (أ ف ب)
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أظهرت دراسة علمية نُشرت، الخميس، في مجلة «ساينس»، أن الأنشطة البشرية والجفاف وراء تدمير ثلث غابة الأمازون.

ودعا المشاركون في الدراسة إلى إقرار قوانين ترمي إلى حماية هذا النظام الإيكولوجي الحيوي المعرض للخطر، حسب «فرانس برس».

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وأشار الباحثون وغالبيتهم من جامعة «اونيفيرسيداديه إستادوال دي كامبيناس» البرازيلية، إلى أنّ الأضرار التي لحقت بالغابة الممتدة على تسعة بلدان، أكبر بكثير من تلك المُسجلة سابقا.

وحلل الباحثون في دراستهم الآثار الناجمة عن الحرائق وقطع الأشجار والجفاف والتغيرات في الموائل على أطراف الغابة التي تُسمى بتأثيرات الاطراف.

ظواهر وجفاف
وأدت هذه الظواهر باستثناء الجفاف، إلى تدمير ما لا يقل عن 5,5 % من بقية المساحة التي تشكل النظام الإيكولوجي للأمازون، أي ما يعادل 364748 كيلومترا مربعا، وذلك بين عامي 2001 و2018، بحسب الدراسة.

وعند الأخذ في الاعتبار آثار الجفاف، تصبح المساحة المدمرة عبارة عن 2,5 مليون كيلومتر مربع، أي 38% من بقية المساحة التي تشكل نظام الأمازون الإيكولوجي.

وقال العلماء إنّ «موجات الجفاف الحادة تُسجّل بصورة متزايدة في الأمازون مع تغير أنماط استغلال الأراضي وظواهر التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية اللذين يؤثران على أعداد الأشجار النافقة والحرائق والانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي».

وأضافوا إن «حرائق الغابات زادت خلال السنوات التي شهدت موجات جفاف حادة»، محذرين من مخاطر «حرائق أكبر» قد تُسجل مستقبلا.

الإجراءات اللازمة
ودعا العلماء التابعين لجامعة لافاييت في ولاية لويزيانا الأميركية وجامعات أخرى، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في دراسة منفصلة تناولت تأثير النشاط البشري على نظام الأمازون الإيكولوجي ونُشرت أيضا في مجلة «ساينس».

وأشاروا إلى أن «التغييرات تحصل بسرعة كبيرة جدا لدرجة أنّ الأنواع والأنظمة الإيكولوجية في الأمازون يتعذّر عليها التكيّف معها».

وتابعوا إنّ «قوانين التي تمنع تعريض الغابة لآثار ضارة جدا معروفة، وينبغي تفعيلها فورا».

وخلص العلماء إلى أن «فقدان الأمازون يعني خسارة مجال حيوي، فيما الامتناع عن التحرك لإنقاذ الغابة سيلقي بظلاله على البشر».

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