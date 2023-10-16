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قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 05:26 مساء
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
شخصيتا ميكي وميني ماوس في مجمع ديزنيلاند شرق باريس في 16 مارس 2017. (أ ف ب)
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وصل أعضاء في البرلمان الأوروبي كانوا مسافرين في قطار خاص من بروكسل إلى ستراسبورغ الفرنسية، بالخطأ إلى متنزه «ديزني لاند» الترفيهي في باريس.

أثار وصول القطار المفاجئ إلى «ديزني لاند» فرح مئات من أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم الذين يقومون كل شهر تقريباً برحلة مماثلة، لأن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على أن ستراسبورغ هي المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي، مع أن أعمالاً برلمانية كثيرة تجري في بروكسل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كتب المستشار الصحافي في البرلمان إيمانويل فولون على منصة «اكس» (تويتر سابقاً)، حين وجد نفسه داخل القطار في محطة مارن لا فاليه قرب المتنزه الترفيهي «عندما يأتي السحر إلى الحياة، هل سيصبح شعار ديزني هو نفسه شعار البرلمان الأوروبي؟».

برلمان ميكي ماوس
فيما كتب موقع «بوليتيكو» الإخباري «برلمان ميكي ماوس؟»، بينما قال البعض عبر منصة «اكس» إن الخطأ في المسار يسلط الضوء على ضرورة بقاء أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل ووقف الرحلات التي تستغرق نحو أربع ساعات لحضور جلسات عامة شهرية للبرلمان تستمر أربعة أيام في ستراسبورغ الواقعة في شرق فرنسا قرب الحدود الألمانية.

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وكانت محطة التوقف في «ديزني لاند» قصيرة جداً مع عدم تمكّن أعضاء البرلمان الأوروبي من النزول والاستمتاع ببعض الألعاب في المتنزه.
وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية «اس ان سيه اف» للوكالة إن القطار تأخر 45 دقيقة بسبب وقوع خطأ، ثم جرى تحويله في النهاية إلى المسار الصحيح باتجاه ستراسبورغ.

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