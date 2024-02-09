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«مكافحة الأمراض» يكشف نتائج فحص عينات اشتباه بـ«اللشمانيا» ببئر الغنم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 09:44 مساء
«مكافحة الأمراض» يكشف نتائج فحص عينات اشتباه بـ«اللشمانيا» ببئر الغنم
حالة جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بمرض «اللشمانيا» في بئر الغنم، 9 فبراير 2024. (مركز مكافحة الأمراض)
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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، نتائج فحص عينات اشتباه بمرض «اللشمانيا» جرى سحبها من مركز خاص بإيواء المهاجرين.

وأوضح المركز في بيان، أن النتائج أظهرت أن الحالات مصابة بالتهابات جلدية بكتيرية جرى تشخيصها وتحديد العلاج اللازم لها، مشيرًا إلى وضع خطة مستقبلية لحل المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها نزلاء المركز.

وبعد تقارير أفادت بظهور حالات اشتباه بمرض «اللشمانيا» في منطقة بئر الغنم، زار فريق مختص من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة ومكتب الوبائيات رفقة مدير فرع المركز الوطني الزاوية، ومشرفي الرصد بالمنطقة مركز الإيواء المذكور سابقًا للكشف على الحالات المرضية.

انتشار مرض «اللشمانيا» في بئر الغنم
وقبل يومين، قال مدير مستشفى بئر الغنم القروي فرج الطويل إنهم يعانون نقصًا حادًا في العناصر الطبية، أطباء وإخصائيين، في جميع التخصصات، وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» رصد «عدد كبير» من الإصابات بمرض «اللشمانيا»، في ظل افتقار المستشفى إلى طبيب جلدية، لافتا إلى تحويل الحالات لمستشفى يفرن على بعد 40 كيلومترا.

تحسن الأوضاع في محلة بئر الغنم المتضررة من المياه الجوفية
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السائح: لا علاقة بين مشكلة المياه الجوفية ووباء اللشمانيا
الطويل: مستشفى بئر غنم يعاني نقصًا شديدًا في العناصر الطبية

وأضاف أن أزمة نقص العناصر الطبية متجددة، لاسيما في ظل «انتشار مرض اللشمانيا»، لافتًا إلى تلقيهم وعودًا من وزارة الصحة بتوفير أطباء خلال الأزمة الحالية.

وأشار مدير المستشفى إلى تسجيل بعض الحالات المصابة بالإسهال والقيء بسبب تلوث المياه المختلطة بالمياه السوداء، مؤكداً أن لجنة من وزارة الصحة وصلت إلى المنطقة وعاينت الوضع، وتتابع المستجدات.

السائح: لا علاقة بين مشكلة المياه الجوفية ووباء «اللشمانيا»
إلى ذلك، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح عدم وجود علاقة بين ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووبائية مرض «اللشمانيا».

وقال السائح، في منشور عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، إن مرض «اللشمانيا» مستوطن في ليبيا، خاصة المنطقة الغربية، مشددًا في الوقت نفسه على أن التشخيص والعلاج متوفر في العيادات المختصة.

حالة جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بمرض «اللشمانيا» في بئر الغنم، 9 فبراير 2024. (مركز مكافحة الأمراض)
حالة جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بمرض «اللشمانيا» في بئر الغنم، 9 فبراير 2024. (مركز مكافحة الأمراض)
حالة جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بمرض «اللشمانيا» في بئر الغنم، 9 فبراير 2024. (مركز مكافحة الأمراض)
حالة جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بمرض «اللشمانيا» في بئر الغنم، 9 فبراير 2024. (مركز مكافحة الأمراض)
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