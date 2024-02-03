بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلن مختار محلة بئر الغنم مسعود المزلط تسجيل أول أسرة نازحة بسبب المياه الجوفية، مناشدًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ المنطقة.

وأكد المزلط في تصريح خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، تسجيل أول حالة نزوح لإحدى العائلات بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لافتا إلى أن مخاوف من الأهالي بعد الكارثة البيئية التي تشهدها مدينة زليتن.

وأوضح أن جهات بعينها تابعت الوضع في المنطقة، وهما شركة المياه والصرف الصحي التي قامت بعمليات شفط، ولكن المياه تعود من جديد، والإصحاح البيئي الذي قدم تقريره إلى وزارة الحكم المحلي، ولكن لم يصلنا أي رد حتى الآن.

الآبار القديمة تضاعف طوفان المياه الجوفية في بئر الغنم

وأشار المزلط إلى أن منطقة بئر الغنم تكثر فيها المياه الجوفية خصوصًا بالشعبية القديمة، التي تحتوي على آبار قديمة وبيارات تستخدم للرعي، حيث اشتهرت المنطقة بوفرة المياه، وهو أحد أسباب تسميتها ببئر الغنم، مؤكداً أن هناك مخاوف من تفاقم الوضع بالمنطقة في ظل تقاعس الجهات المختصة.

خبراء يتفقدون أزمة المياه الجوفية في زليتن، السبت 3 يناير 2024 (بوابة الوسط)

خبراء يتفقدون أزمة المياه الجوفية في زليتن، السبت 3 يناير 2024 (بوابة الوسط)

خبراء يتفقدون أزمة المياه الجوفية في زليتن، السبت 3 يناير 2024 (بوابة الوسط)

خبراء يتفقدون أزمة المياه الجوفية في زليتن، السبت 3 يناير 2024 (بوابة الوسط)

خبراء يتفقدون أزمة المياه الجوفية في زليتن، السبت 3 يناير 2024 (بوابة الوسط)