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السائح: لا علاقة بين مشكلة المياه الجوفية ووباء اللشمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 09:26 مساء
السائح: لا علاقة بين مشكلة المياه الجوفية ووباء اللشمانيا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح عدم وجود علاقة بين ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووبائية مرض اللشمانيا.

وقال السائح، في منشور عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، إن مرض اللشمانيا مستوطن في ليبيا، خاصة المنطقة الغربية، مشددًا في الوقت نفسه على أن التشخيص والعلاج متوفر في العيادات المختصة لعلاج ومتابعة هذا المرض الجلدي.

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وأمس الأربعاء، أكد مدير مستشفى بئر غنم القروي فرج الطويل رصد عدد كبير من الإصابات بمرض اللشمانيا، في ظل افتقار المستشفى إلى طبيب جلدية.

وبحسب منظومة الصحة العالمية، فإن مرض اللشمانيا ينتشر في بعض المجتمعات الفقيرة، ويرتبط بسوء التغذية، والنزوح السكاني، ورداءة السكن، وضعف الجهاز المناعي، ونقص الموارد المالية. وتقدر المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد حالات الإصابة بهذا الداء بين 700 ألف ومليون حالة سنويًا.

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