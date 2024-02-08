الطويل: مستشفى بئر غنم يعاني نقصًا شديدًا في العناصر الطبية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قال مدير مستشفى بئر غنم القروي فرج الطويل إنهم يعانون نقصًا حادًا في العناصر الطبية، أطباء وإخصائيين، في جميع التخصصات.

وأكد الطويل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، رصد عدد كبير من الإصابات بمرض اللشمانيا، في ظل افتقار المستشفى إلى طبيب جلدية، لافتا إلى تحويل الحالات لمستشفى يفرن على بعد 40 كم.

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انتشار مرض اللشمانيا

وأضاف أن أزمة نقص العناصر الطبية متجددة، لاسيما في ظل انتشار مرض اللشمانيا، لافتًا إلى تلقيهم وعودًا من وزارة الصحة بتوفير أطباء خلال الأزمة الحالية التي تعاني منها البلدية.

وأشار مدير المستشفى إلى تسجيل بعض الحالات المصابة بالإسهال والقيء، ولكنها ليست بالعدد الكبير، بسبب تلوث المياه المختلطة بالمياه السوداء، مؤكداً أن لجنة من وزارة الصحة وصلت إلى المنطقة وعاينت الوضع، وتتابع المستجدات.

وتحدث الطويل عن مشكلة البيارات الموجودة داخل المستشفى لوقوعها وسط المدينة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لكنه أكد أن مبنى المستشفى لم يتضرر حتى الآن، مشيرا إلى أن المستشفى يفصله عن البرك والمستنقعات شارع واحد.

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإصابة بمرض اللشمانيا في بئر الغنم (فيسبوك)

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإصابة بمرض اللشمانيا في بئر الغنم (فيسبوك)

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإصابة بمرض اللشمانيا في بئر الغنم (فيسبوك)