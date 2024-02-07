تحسن الأوضاع في محلة بئر الغنم المتضررة من المياه الجوفية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلن مختار محلة بئر الغنم، مسعود المزلط، تحسن الوضع في المنطقة خلال الأيام الماضية، تزامنا مع استمرار عمليات شفط المياه السوداء الناجمة من طفح المياه الجوفية.

ولفت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إلى وجود جهود مكثفة خلال اليومين الماضيين، مع استمرار شفط المياه السوداء، مؤكدا أن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية تحتاج حلا جذريا.

- بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية

وأضاف أن وفد وزارة البيئة والإصحاح البيئي وصل المنطقة، وسحب عينات، وفي انتظار ظهور نتائج التحاليل، والحلول أيضًا.

والسبت الماضي، ناشد مختار محلة بئر الغنم الجهات المختصة التدخل العاجل، لإنقاذ المنطقة، بعد تسجيل أول أسرة نازحة بسبب المياه الجوفية.