ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

فاز القارئ الليبي الحارث خالد عبدالرحمن بالمركز الأول في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم في مصر، بحسب صحف مصرية.

واختتمت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، الثلاثاء، في دورتها السابعة التي حملت اسم القارئ الراحل الشحات محمد أنور.

وأفادت جريدة «الشروق» المصرية بأن المركز الأول في فئة حفظ القرآن الكريم ذهب مناصفة إلى الليبي الحارث خالد عبدالرحمن، والمصرية أمنية خالد عبدالعزيز، والمركز الثاني للصومالي عبدالقادر يوسف.

- ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

- المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا فئة «الصغار» لليبي عبدالرحمن أسامة (فيديو)

- المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن

وفي فرع الإنشاد والابتهال، فاز بالمركز الأول المصري محمد رضا محمود، والمركز الثاني لعمر عبدالناصر من لبنان، والثالث من نصيب المغربي إلياس وردي.