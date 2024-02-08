ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تُوّج القارئ أحمد العالم من ليبيا بالجائزة الأولى في النسخة الـ19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي أقيمت مساء الأربعاء.

وأشرف وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي على اختتام فعاليات المسابقة التي توّج فيها القارئ الليبي أحمد العالم (23 سنة) بالجائزة الأولى، متقدمًا على القارئ يوسف عبدالرحمان من الجزائر، وعادت المرتبة الثالثة للقارئ أحمد البشير من جمهورية بنغلاديش.

وقال الفائز الليبي، في تصريح عقب التتويج، إن هذا «أول فوز له في المسابقات الدولية».

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جائزة الجزائر لحفظ القرآن

وجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تخص حفظة القرآن ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاث الأولى في الدورات السابقة، كما لا يسمح للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة بالمنافسة.

وشاركت أكثر من 40 دولة من العالم العربي والإسلامي في مرحلة التصفية لهذه النسخة قبل أن يتأهل 20 متنافسًا ومتنافسة إلى المرحلة النهائية.