المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن

القاهرة - بوابة الوسط

كرَّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المتسابق عبدالرحمن أسامة الشاعري الحاصل على المركز الأول في جائزة «الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته».

ونال الشاعري الجائزة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا، فيما منحه المنفي مكافأة مالية تقديرًا لتفوقه، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالمجلس الرئاسي بطرابلس اليوم الأحد.

وقال بيان للمجلس الرئاسي إن المنفي أكد ضرورة أن يكون نجاح الشاعري حافزًا للشباب والنشء لحفظ القرآن، مشيرًا إلى جهد معلمه الشيخ محمود حامد، وجميع منسوبي العناية بالقرآن.

من تكريم المنفي للمتسابق عبدالرحمن الشاعري الفائز بالمركز الأول في جائزة الكويت لحفظ القرآن (المجلس الرئاسي)

من تكريم المنفي للمتسابق عبدالرحمن الشاعري الفائز بالمركز الأول في جائزة الكويت لحفظ القرآن (المجلس الرئاسي)