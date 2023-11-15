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المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا فئة «الصغار» لليبي عبدالرحمن أسامة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 08:50 مساء
المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا فئة «الصغار» لليبي عبدالرحمن أسامة (فيديو)
لقطة من فيديو بثته لجنة الجائزة على «فيسبوك»، في 15 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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حصل الطفل عبدالرحمن أسامة المعروف باسم عبدالرحمن الشاعري، اليوم الأربعاء، على المركز الأول لفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً للصغار، في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته.

وأعلنت اللجنة العليا للجائزة، صباح اليوم الأربعاء، عن قائمة الفائزين بالجائزة في نسختها الثانية عشرة، والتي نظمت خلال الفترة من 8 الى 15 نوفمبر الجاري، حيث استقبلت مشاركات 121 متسابقاً ومتسابقة من أكثر من 70 بلداً.

الفائزون فئة الكبار 
 وفاز القارئ المغربي عبدالباسط وراش بالمركز الأول للجائزة في فرع التلاوة والترتيل، فيما جاء عبدالرشید رزاق من باكستان في المركز الثاني، والمركز الرابع ذهب إلى حسن عبدالله من تنزانيا، أما المركز الخامس فحصل عليه كل من فاتح بابو من الجزائر ویوسف جاسم محمد من الکویت.

وفي فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد فاز بالمركز الأول عبدالعلیم عبدالرحیم محمد حاجي من کينیا، وفي فرع حفظ القرآن كاملا بالقراءات العشر حصل محمد أحمد السعد من الکاميرون على المركز الأول. وحاز الترتيب الثالث في حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر عبدالعزيز علي أمجد الدروقي من ليبيا.

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حضر الحفل الختامي للجائزة، الذي ترأسه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمان بداح المطيري، وعدد من الضيوف الكويتيين والأجانب من ضمنهم عبدالعزيز أو العسري، مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الى جانب سفير صاحب الجلالة لدى الكويت علي ابن عيسى.

 

لقطة مثبتة من فيديو حصول الحافظ الليبي عبدالعزيز علي أمجد الدروقي على الترتيب الثالث في حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر . (الإنترنت)
لقطة مثبتة من فيديو حصول الحافظ الليبي عبدالعزيز علي أمجد الدروقي على الترتيب الثالث في حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر . (الإنترنت)
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