كاميرات المراقبة تسقط سارق 7 آلاف دينار من صاحب المحل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص سرق 7 آلاف دينار من محل مواد غذائية، بعد الكشف عن هوية الجاني بواسطة كاميرات المراقبة.

وتلقى مركز شرطة بوعطني شكوى مواطن ضد شخص كان يعمل لديه بمحل المواد الغذائية الخاص به بمنطقة بوعطني بشارع الببسي، وأفاد الشاكي بأنه وجد خزينته الموجودة بإحدى الغرف بالمنزل مفتوحة وكان بها مبلغ سبعة آلاف دينار.

وبعد معاينة منزل الشاكي ومراجعة كاميرات المراقبة، بينت التحريات أن المشكو في حقه دخل إلى المنزل وسرق المبلغ المالي الذي كان بخزينة الشاكي.



جهود الاستدلال كشفت المتهم بسرقة صاحب محل مواد غذائية.

وتمكن أعضاء التحريات من ضبطه والانتقال به إلى القسم بعد تحديد محل سكن المشكو فيه، وبعض الأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب. وبينت جهود الاستدلال أن المتهم يُدعى (م.م.ب) هو ليبي الجنسية، واعترف بطباعة مفاتيح منزل الشاكي أثناء انشغاله، ودخل لمنزل أثناء سفره، وسرق المبلغ المالي.

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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

مبلغ مالي جرى سرقته من خزانة في منزل صاحب محل المواد الغذائية. (مديرية أمن بنغازي)

مبلغ مالي جرى سرقته من خزانة في منزل صاحب محل المواد الغذائية. (مديرية أمن بنغازي)