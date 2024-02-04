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ضبط مطلوب في قضية هجرة غير نظامية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:06 مساء
ضبط مطلوب في قضية هجرة غير نظامية (صور)
عقار مخصص لممارسات الهجرة غير الشرعية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأحد، ضبط متهم بإحدى قضايا الهجرة غير النظامية من نيابة الهجرة غير النظامية بالزاوية (غرب البلاد).

وقالت المديرية، في بيان، إن أعضاء لجنة القبض على المطلوبين ضبطت المدعو (م.ع .أ)، مشيرة إلى تنفيذ أمر النيابة بشأن قفل وتشميع العقار موضوع القضية، ووضعه تحت الحراسة، وعدم السماح باستغلاله أو التصرف فيه.

عقوبات استعمال العقارات في جرائم الهجرة غير النظامية
ونبه مكتب الشؤون الأمنية بالمديرية المواطنين لخطورة وحجم العقوبات التي أقرها القانون، حيال استعمال العقارات بأنواعها في ارتكاب جرائم الهجرة غير النظامية، إذ تصل العقوبة الى المصادرة.

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ويعد سماسرة وعصابات الهجرة غير النظامية أحد أهم التحديات التي تواجه السلطات الليبية في مكافحة ظاهرة غير القانونية.وسبق أن ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي في يناير الماضي تشكيلًا عصابيًا من باكستانيين امتهنوا جرائم الخطف والابتزاز، إضافة إلى تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

متهم مطلوب في قضية هجرة غير نظامية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
متهم مطلوب في قضية هجرة غير نظامية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
عقار مخصص لممارسات الهجرة غير الشرعية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
عقار مخصص لممارسات الهجرة غير الشرعية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
عقار مخصص لممارسات الهجرة غير الشرعية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
عقار مخصص لممارسات الهجرة غير الشرعية في صبرانة، 4 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)
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