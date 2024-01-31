إنقاذ 71 مهاجرا غير نظامي قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أنقذت سفينة إغاثة تابعة لمنظمة «SOS Mediterranee» عشرات المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل ليبيا، كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وقالت المنظمة عبر منصة «إكس»، أمس الثلاثاء، إن «سفينة أوشن فايكنغ أنقذت، مساء الإثنين، 71 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ في منطقة البحث والإنقاذ بالمياه الإقليمية لليبيا».

وأضافت أنه جرى تعقب القارب للمرة الأولى من خلال طائرة المراقبة «سي بيرد1»، مشيرة إلى أن خمس سيدات، بينهن سيدة حامل، و16 طفلا من بين الذين جرى إنقاذهم، حسب موقع «إنفو مايغرانتس».

ووجه مركز تنسيق الإنقاذ الإيطالي طاقم سفينة «أوشن فايكنغ» نحو ميناء ليفورنو في توسكانا على الساحل الغربي لإيطاليا. ويبعد ميناء ليفورنو قرابة ألف كم من موقع إنقاذ المهاجرين.

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فقدان 103 مهاجرين منذ بداية 2024

ومنذ العام 2016، أنقذت منظمة « SOS Mediterranee» أكثر من 39 ألف مهاجرا في البحر المتوسط بعد أن انطلقوا من ليبيا صوب الشواطئ الجنوبية لأوروبا.

والعام الماضي، أظهرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي في عداد المفقودين أو لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط. ومنذ بداية العام الجاري، تم الإبلاغ عن فقدان 103 مهاجرين في البحر المتوسط.