عقيلة يؤكد استعداد ليبيا لمنع تهريب المهاجرين ويدعو إلى معالجة شاملة للملف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «استعدادات ليبيا في حدود إمكاناتها في منع تهريب المهاجرين وإنقاذ أرواحهم»، داعيا إلى معالجة شاملة لهذا الملف بالتشاور مع دول المنشأ والعبور والمقصد.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام فعاليات المؤتمر الأفريقي الدولي حول الهجرة غير الشرعية الذي تنظمه الحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

موجة هجرة لم يسبق لها مثيل

ورحب عقيلة في مستهل كلمته برئيس البرلمان الأفريقي والضيوف المشاركين في المؤتمر، مؤكدا أن «المهاجرين وقعوا فريسة لأعمال نصب واحتيال من المهربين والسماسرة».

وقال عقيلة إن «البحر المتوسط شهد موجة هجرة غير شرعية لم يسبق لها مثيل الأمر الذي أدى إلى فقدان الأرواح في عرض البحر المتوسط، وإذ نعبر عن تعاطفنا مع ذوي الضحايا نؤكد على موقفنا الداعم لكل جهد دولي يسعى إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين».

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وشدد عقيلة على ضرورة أن يكون الجهد الدولي متماشيا مع «مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، مؤكدا «على استعدادات ليبيا في حدود إمكاناتها في منع تهريب المهاجرين وإنقاذ أرواحهم».

الأطراف المعنية بقصية الهجرة

وأضاف أن «هذه الأزمة الإنسانية بحاجة إلى معالجة شاملة بالتشاور مع دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد تأخذ في الاعتبار ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وأسباب الزيادة في أعداد المهاجرين»، متمنيا أن تسهم مخرجات المؤتمر في حل هذه الأزمة.

وحضر فعاليات المؤتمر أعضاء مجلس النواب يوسف العقوري، ويوسف الفاخري، وسعيد مغيب، وجبريل أوحيدة، وصالح قلمة، ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارمبيرا، وعدد من نواب البرلمان الأفريقي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ووزير الخارجية المفوض عبدالهادي الحويج، ووزير الدولة لشؤون الهجرة فتحي التباوي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالهجرة.

وشهدت فعاليات افتتاح المؤتمر كلمات لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارمبيرا، وعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر، الذي شهد مشاركة ممثلين عن 40 دول أفريقية بالإضافة إلى عدد من المنظمات المعنية بالهجرة غير الشرعية.

المشاركون في عقيلة المؤتمر الدولي حول الهجرة في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (مجلس النواب)

المشاركون في عقيلة المؤتمر الدولي حول الهجرة في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (مجلس النواب)

المشاركون في عقيلة المؤتمر الدولي حول الهجرة في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (مجلس النواب)