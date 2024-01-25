لماذا انخفض عدد المهاجرين إلى إيطاليا من ليبيا خلال 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط

وصل 51 ألفًا و700 مهاجرًا غير شرعي إلى السواحل الإيطالية خلال العام 2023، بانخفاض قدره 2.45% مقارنة بـ53 ألف وافد خلال العام 2022، بحسب إحصائية نشرتها وكالة «نوفا» الإيطالية.

وتفيد البيانات الإيطالية التي نشرتها الوكالة اليوم الأربعاء، بوصول 16 ألفًا و500 مهاجر من المنطقة الشرقية في ليبيا إلى إيطاليا، و35 ألفًا و200 مهاجر من المنطقة الغربية.

زيادة في عدد القادمين من طرابلس وتراجع المغادرين من برقة

وتشير الوكالة إلى زيادة في عمليات وصول المهاجرين من طرابلس بنسبة 8.31% في عام 2023، مقارنة بـ32 ألفا و500 وافد مسجل في عام 2022.

في المقابل، انخفض عدد الوافدون من برقة بنسبة 19.51% في 2023، بإجمالي 20 ألفا و500 وافد خلال العام 2022.

وتشير التقديرات الأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة إلى انخفاض حاد في أنشطة إنقاذ المهاجرين القاصدين السواحل الإيطالية، مصحوبًا بزيادة كبيرة في عدد القتلى والمفقودين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بأكمله، والذي يشمل تونس أيضًا

في العام 2023، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 17 ألفًا و25 مهاجرًا جرى القبض عليهم في البحر وإعادتهم إلى البر، بانخفاض قدره 31.03% مقارنة بـ24 ألفا و684 مهاجرًا في عام 2022.

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70 % زيادة في الضحايا المهاجرين بالبحر المتوسط

ومع ذلك، شهد العدد الإجمالي للضحايا زيادة كبيرة، حيث توفي 974 شخصًا وفقد 1.372 شخصًا، بإجمالي 2.346 شخصًا، بزيادة نسبتها 70% عن الضحايا البالغ عددهم 1.377 (529 قتيلاً و848 مفقودًا) مسجلة في عام 2022.

وأشارت وكالة «نوفا» إلى تناول ملف الهجرة 20 اللقاء الذي عقد في إسطنبول بين رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت الماضي.

ولفت التقرير إلى أن تركيا «يمكن أن تتباهى بنفوذ قوي في طرابلس، حيث تمتلك قاعدتين عسكريتين: قاعدة الوطية الجوية، الواقعة شرق طرابلس وعلى بعد حوالي 27 كيلومترًا من الحدود التونسية، وقاعدة الخمس البحرية، في منتصف الطريق بين العاصمة ومصراتة»، لافتا إلى تدريب تركيا عناصر من «اللواء 444»، المسؤولة بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وأضاف أن «اللواء 444» وجه في 21 يناير «ضربة غير مسبوقة» لمهربي الوقود والمتاجرين بالبشر في الصحراء، مشيرًا إلى توجيه «الجماعة الليبية المسلحة المرتبطة بتركيا»، في رسالة عبر فيسبوك، عن الاستيلاء على «قوافل من شاحنات الصهاريج في الصحراء تحمل الوقود المهرب إلى خارج البلاد» و«سيارات مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الخارج لعبور البحر».

وندد أحد عناصر المجموعات المسلحة في ليبيا بوجود «عصابات دولية منظمة من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى في المنطقة الصحراوية قرب فزان جنوب ليبيا».

وأوضح التقرير أن برقة، التي تهيمن عليها قوات الجنرال خليفة حفتر، المدعومة بدورها من مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، شهدت انعكاسًا ملحوظًا في الاتجاه خلال عام 2023.

اجتماع حفتر وميلوني

في الأشهر الأولى من العام الماضي، تجاوزت المنطقة الشرقية من ليبيا إقليم طرابلس من حيث مغادرة المهاجرين. لكن بدءًا من منتصف يونيو، بعد الاجتماع بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والجنرال حفتر في روما والحطام المأساوي للسفينة «بيلوس»، والذي تسبب في فقدان 600 شخص آخرين قادمين من طبرق، انخفضت التدفقات بشكل كبير حتى نفادها بالكامل تقريبًا في عام سبتمبر.

وأكد التقرير تعزيز الانخفاض بسبب العاصفة «دانيال»، الذي ضرب ساحل شرق ليبيا، مما تسبب في مقتل الآلاف وإلحاق أضرار جسيمة بالموانئ المحلية والشحن، بالإضافة إلى الترحيل الجماعي، خاصة للمواطنين السودانيين والمصريين.

وأشار إلى ترحيل 7 آلاف و706 أشخاص خلال عام 2023، من خلال إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية من مدينة طبرق وحدها، ومن بين هؤلاء 5.292 سودانيًا، و1.045 مصريًا، و510 باكستانيين، و481 تشاديًا، و193 بنجلاديشيًا، و104 سوريين، و70 نيجيريًا، بالإضافة إلى خمسة يمنيين، وأربعة غانيين، وثلاثة هنود، وتونسي، وإثيوبي واحد، وإريتري واحد، وفقًا لما أفاد به جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، عبر «فيسبوك».