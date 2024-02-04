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بالصور.. دورة تدريبية في مجلس النواب عن الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 07:38 مساء
بالصور.. دورة تدريبية في مجلس النواب عن الهجرة غير النظامية
دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
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نظَّمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ندوة تدريبية بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بخصوص الهجرة غير النظامية.

حوكمة الهجرة في مجلس النواب
وشارك موظفو عدد من اللجان البرلمانية في إعداد مضمون الندوة وإلقائها، في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية لرفع القدرات الوطنية في حوكمة الهجرة والتعريف بجوانبها المختلفة، وإعداد مدربين متخصصين في قضايا الهجرة، وفق بيان صحفي صادر عن المجلس.

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يشار إلى أن هذه الندوة ضمن الجانب العملي لسلسلة من التدريبات السابقة التي أطلقتها لجنة الخارجية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
دورة تدريبية نظمها مجلس النواب، 4 فبراير 2024. (مجلس النواب)
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