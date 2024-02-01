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الكوني يبحث مع باتيلي سبل دعم العملية السياسية تمهيدا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 12:47 مساء
الكوني يبحث مع باتيلي سبل دعم العملية السياسية تمهيدا للانتخابات
لقاء الكوني وباتيلي، 1 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد الطريق لإجراء  الانتخابات.

وأطلع المبعوث الأممي الكوني على اللقاءات التي أجراها  مع الأطراف السياسية أخيرًا لتقريب وجهات النظر بينها للخروج من حالة الانسداد السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى تأكيد باتيلي على دعمه لوجهات نظر الأطراف السياسية التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وسعيه لاستمرار التواصل معها لحثها على وضع استقرار ليبيا في أول اهتماماتها.

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الكوني يؤكد «الحاجة العاجلة» لدعم جهود تأمين الحدود
بدوره، أشاد الكوني بجهود باتيلي لـ«تحقيق الاستقرار في ليبيا»، وأكد دعم  المجلس الرئاسي مساعي البعثة الأممية ودعوة المبعوث الأممي لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية للخروج بـ«توصيات تسهم في تحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة».

وتطرق اللقاء إلى «الوضع غير المستقر في مناطق الجنوب؛ بسبب تدني مستوى الخدمات وموجات نزوح المهاجرين من دول الجوار جراء الوضع الهش في المنافذ الحدودية»، وفق البيان.

وفي هذا السياق، أكد الكوني «الحاجة العاجلة» لدعم جهود تأمين الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين قبل وصولهم إلى مناطق الشمال ومكافحة الجريمة المنظمة لضمان استقرار الجنوب وإحداث تنمية مكانية فيه.

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