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أمام مؤتمر دولي.. حماد يوجه رسالة إلى الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 01:41 مساء
أمام مؤتمر دولي.. حماد يوجه رسالة إلى الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية
حماد يلقي كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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حث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الإثنين جميع الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية خاصة دول أوروبا على «دفع عجلة التنمية المستدامة في بعض الدول الأفريقية التي تعاني من ضعف الاقتصاد المحلى وتزايد أسباب الهجرة واحتواء النازحين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، مثل ما يحدث في دولة السودان الشقيقة وبعض الدول الأفريقية».

وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي بمشاركة حماد، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحماد ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن تشارومبيرا وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانين في القارة السمراء.

رؤية حكومة حماد لمشكلة الهجرة غير النظامية
وإذ قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في كلمة افتتاحية للمؤتمر إن لدى حكومته «رؤية ليبية للحل تتركز عناصرها في تطوير المعالجات القانونية على المستوى التشريعي في مواجهة العصابات المنظمة»، فإنه فصل هذا المقترح بضرورة «مراقبة الحدود الوطنية لمنع التسلل لأراضي الدولة الليبية، والتعامل مع من تسللوا فعلا بغية العبور إلى دول أخرى»، وأشار إلى «التطلع لتطوير الخطط اللازمة لاحتوائهم وإعادتهم إلى دولهم بطريقة آمنة».

ونوه حماد بـ«السعي إلى الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة وتفعيل الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص، لدعم جهود الحكومة الليبية وفق المعايير الدولية والتعاقد لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود». واقترح في الوقت نفسه «خلق استراتيجيات مشتركة لتعزيز فرص التنمية المحلية المستدامة في الدول الأفريقية عبر منظومة اقتصادية موحدة، ومعالجة أسباب الهجيرة غير النظامية سيحقق فرص العيش الكريم لمواطني الدول الأفريقية».

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وعلى الرغم من الإجراءات الأوروبية لكبح جماح هجرة الأفارقة عبر البوابة الليبية خلال 2023 ممثلة في دراسة زيادة دعم العملية البحرية «إيريني» والبحث عن مسارات بديلة سواء عبر «مسار روما» أو إصلاح نظام الهجرة؛ فإن وتيرة هذه التدفقات زادت بشكل مضطرد خلال العام. وشهده الربع الأول من العام الماضي قفزة في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى إيطاليا عبر ليبيا بنسبة 152%.

من الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في مدينة بنغازي، 29 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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