ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السبت ضبط كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها على يد تجار المحروقات داخل نطاق مديرية أمن صرمان.

وأوضحت الوزارة أن ضبط هذه الكميات جاء بإشراف مباشر من مدير الأمن ولجنة تأمين الوقود وقسم النجدة ومكتب الدعم المركزي فرع صرمان، وأن الكميات المضبوطة كانت جاهزة للبيع والتهريب.

محاولة لحصار المهربين

وأشارت إلى صدور تعليمات من وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي لمديريات الأمن بالمناطق بتأمين محطات الوقود وضمان حصول المواطن على المحروقات وقطع الطريق على المهربين وتجار الأزمات.

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وفي 29 يناير الماضي، ضبطت قوة أمنية كمية من الوقود خلال مداهمة موقع لتخزين وتهريب المحروقات في منطقة رأس لانوف. وقبلها في 26 يناير أعلنت وزارة الداخلية ضبط نحو 10 آلاف لتر من البنزين قبل تهريبها في الدروب الصحراوية.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، حسبما كشف في نوفمبر الماضي تحقيق أجرته منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية.

من ضبط شحنات الوقود المهرب في صرمان، (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

من ضبط شحنات الوقود المهرب في صرمان، (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

من ضبط شحنات الوقود المهرب في صرمان، (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

من ضبط شحنات الوقود المهرب في صرمان، (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

من ضبط شحنات الوقود المهرب في صرمان، (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)