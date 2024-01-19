تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف تقرير إخباري مغربي طرق وصول أطنان من المخدرات إلى ليبيا وتحديدًا إلى مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق، ضمن ما بات يعرف في المغرب بقضية تفكيك شبكة التهريب الدولي للمدعو «بابلو إسكوبار أفريقيا».

وقال موقع «اليوم 24» المغربي، إن مواطنا ماليا، لم يذكر اسمه، معروفًا باسم «إسكوبار الصحراء» عمل مع أحد المتهمين ويدعى عبدالنبي بعيوي منذ العام 2006، حيث قام الأول بتهريب مئات الأطنان من المخدرات لفائدة الأخير مستخدما عدة طرق.

وأشار التقرير إلى تهريب الشبكة كميات من المخدرات تتراوح في كل مرة بين ثلاثة إلى ستة أطنان عبر منطقة الراشيدية والريش ورأس الخنفرة المغربية، وصولا إلى منطقة تمنراست الجزائرية قبل أن يجرى نقلها عبر الصحراء إلى النيجر ومن ثم إلى الأراضي الليبية، وذلك في الفترة بين 2006 و2013 قبل بناء الخندق الأمني بين الحدود الجزائرية المغربية.

وحسب المصدر نفسه، فقد أتاح هذا الطريق تهريب ما مجموعه 200 طن من مخدر «الحشيش» مقابل 140 إلى 160 ألف يورو للطن حسب المسالك المتبعة وحسب المسافة المقطوعة.

تغيير في مسار تهريب المخدرات

وبعد بناء الخندق الأمني، بات تهريب المخدرات بكميات كبيرة مستحيلًا عبر المسالك الصحراوية المعتادة، وبالتالي جرى تغيير مسارات التهريب حيث صارت المخدرات تنقل إلى مدينة السمارة المغربية ثم منطقة «الحينك» ثم النيجر، وصولا إلى ليبيا، حسب الموقع المغربي.

ومن بين العمليات التي جرى إنجازها من طرف هذه الشبكة خلال هذه المرحلة ثلاث عمليات انطلاقا من المغرب، أولاها هربت 15 طنا من مخدر «الحشيش» عبر البحر إلى السواحل المقابلة لمدينة طبرق لتاجر مخدرات ليبي سلمها بدوره عبر التراب المصري إلى تاجر يدعى «الحاج.ع».

وفجرت هذه القضية الكثير من الجدل في المغرب بعدما أطاحت برؤوس من العيار الثقيل، على رأسهم رئيس فريق الوداد البيضاوي سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبدالنبي بعيوي.

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«جون أفريك» تكشف هوية «إسكوبار الصحراء»

وفجرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية قضية التهريب هذه لأول مرة، حيث تحدثت عن رجل يدعى «المالي» ويلقب إعلاميا بـ«بابلو إسكوبار الصحراء»، كاشفة أن اسمه الحقيقي هو «الحاج أحمد بن إبراهيم».

وقالت المجلة إن «المالي» انتقل إلى مستوى أكبر، فبدأ ينقل «الكوكايين» من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، ثم يجري نقل كمية معينة من المخدرات إما عن طريق البر عبر مالي والنيجر إلى الجزائر وليبيا ومصر أو عن طريق البحر إلى الساحل المغربي ثم إلى أوروبا.

وأكثر من ذلك فإن الحاج إبراهيم أصبح متحكما في سلسلة الإنتاج والتجهيز والتوزيع بعد نسجه لعلاقات مع جنرالات متورطين في السياسة والمخدرات بدولة بوليفيا، حتى إنه وقع في حب ابنة ضابط رفيع المستوى الذي وافق على تزويجها له في إطار تحالف بينهما.

حياة مخملية لـ«بابلو إسكوبار الصحراء»

ومن علامات الترف والحياة المخملية أن الرجل دخل عالم النساء، وذهبت «جون أفريك» بعيدا حين ادعت بأن يكون له ابن في كل دولة، وأضافت أنه كان ينوي إغواء كاثرين دونوف وأنجلينا جولي ومغنية مغربية لم تذكرها بالاسم.

وأشارت إلى أن الرجل يملك جزيرة خاصة في غينيا، وشققا في البرازيل وروسيا - فقدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا - وأرضا في بوليفيا، وفيلا فخمة في الدار البيضاء بالمغرب، ويشترك في فندق فخم في ماربيا.

القبض على «إسكوبار الصحراء» وإطلاقه

في المغرب يحظى «المالي» بدعم كبير، فمنذ العام 2010 تعاون مع منتخب بوجدة عاصمة الشرق، وعديد القادة السياسيين من شمال المغرب وزاكورة لنقل الحشيش في بقية القارة، وفق المجلة الفرنسية.

وأوضحت المجلة أن عمليات نقل المخدرات تجرى ثلاث أو أربع مرات في السنة من سواحل السعيدية إلى ليبيا ومصر، ومن الجديدة وبوجدور إلى الشواطئ الموريتانية، إذ يجرى نقل 30 إلى 40 طنًا من «الشيرا» في كل مرة.

وفي العام 2015، جرى القبض على «المالي» بأمر من الإنتربول بعد مطاردة مع الدرك الموريتاني في الصحراء الموريتانية، على الحدود مع المغرب، في سيارة تحتوي على ثلاثة أطنان من «الكوكايين» ومبالغ مالية كبيرة باليورو قبل أن يجرى إطلاقه. لكن في اليوم الذي كان سيعبر فيه الحدود ويغادر موريتانيا، جرى اعتقاله مجددا من قبل قوات الدرك، ليقضي أربع سنوات فقط داخل السجون قبل إطلاقه ثانية.