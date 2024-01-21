ضبط شاحنات وقود مهرَّب وسيارات تحمل مهاجرين بعدة أماكن صحراوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طربلس العسكرية، اليوم الأحد، ضبط «قوافل من الشاحنات تحمل الوقود المهرَّب» و«سيارات محملة بالمهاجرين غير القانونيين» في عدة كمائن بالصحراء الليبية، واصفًا تلك العمليات بأنها «ضربة موجعة للمهربين لم يشهدوا لها مثيلًا من قبل».

وقال «اللواء 444 قتال» عبر صفحته على «فيسبوك»: «لأجل تخفيف ازدحام الوقود في العاصمة طرابلس، تمكنت المفارز الصحراوية وفي عدة كمائن في الصحراء الليبية من ضبط قوافل من الشاحنات تحمل الوقود المهرب والتي كانت ستتوجه إلى خارج البلاد».

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وأكد أن المفارز التابعة له «تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على سيارات محملة بمهاجرين غير قانونيين أتوا من خارج البلاد لأجل عبور البحر في عمليات هجرة تُشرف عليها عصابات دولية منظمة تأتي من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى».

ونشر صورًا لعناصره أثناء ضبط شاحنات نقل الوقود المهرَّب والمهاجرين غير القانونيين لكنه لم يحدد أماكن الكمائن الصحراية التي جرت فيها تلك العمليات.

شاحنات تحمل وقودًا مهربًا وسيارات تحمل مهاجرين جرى توقيفها في عدة أماكن صحراوية «اللواء 444 قتال»

شاحنات تحمل وقودًا مهربًا وسيارات تحمل مهاجرين جرى توقيفها في عدة أماكن صحراوية «اللواء 444 قتال»

شاحنات تحمل وقودًا مهربًا وسيارات تحمل مهاجرين جرى توقيفها في عدة أماكن صحراوية «اللواء 444 قتال»

شاحنات تحمل وقودًا مهربًا وسيارات تحمل مهاجرين جرى توقيفها في عدة أماكن صحراوية «اللواء 444 قتال»

شاحنات تحمل وقودًا مهربًا وسيارات تحمل مهاجرين جرى توقيفها في عدة أماكن صحراوية «اللواء 444 قتال»

شاحنات تحمل وقودًا مهربًا وسيارات تحمل مهاجرين جرى توقيفها في عدة أماكن صحراوية «اللواء 444 قتال»