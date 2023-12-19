«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، ضبط شخص بحوزته 25 كيلوغرام «حشيش» بمدينة طرابلس.

وقال اللواء، في بيان صحفي، إن «مفرزة تابعة للجيش الليبي تمكنت وبالتعاون مع (قسم مكافحة التهريب والمخدرات جنزور) من القبض على المدعو (أ.ع.أ) وبحوزتة 25 كيلوغرام حشيش مخبأة داخل حقيبة بمدينة طرابلس»، منوهة بـ«إحالة المقبوض عليه لجهات الاختصاص لاستكمال باقي التحقيق».

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«اللواء 444 قتال» يوجه مناشدة إلى المواطنين

وناشد «اللواء 444 قتال» «المواطنين عدم التردد في البلاغ عن أي وكر للفساد والمخدّرات وعن الخارجين عن القانون لينعم أبناء الشعب الليبي بالأمن والاستقرار».



المتهم عقب ضبطه بمدينة طرابلس، 19 ديسمبر 2023. (اللواء 444 قتال)