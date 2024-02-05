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جهاز النهر الصناعي يبحث مع فريق انجليزي مشكلة المياه الجوفية بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 01:10 صباحا
جهاز النهر الصناعي يبحث مع فريق انجليزي مشكلة المياه الجوفية بزليتن
من لقاء رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة إرتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريقي المكتب الانجليزي والخبراء الليبين، 5 فبراير 2024. (الصفحة الرسمية للجهاز).
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بحث رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة إرتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريق المكتب الانجليزي وفريق الخبراء الليبين .

وقُدم في الاجتماع عرض مرئي للتعريف بمشروع النهر الصناعي وكمية إمدادات المياه عبر فتحات التغذية للمدن والمناطق الواقعة على طول المسارين، وفق بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. وجرى عرض ودراسة البيانات التي يمكن الاستفادة منها في تحليل أسباب حدوث هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الناجعة.

وفي وقت سابق، نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجود أي تسرُّب للمياه من خطوطه المارة بمنطقة زليتن حيث تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ الشهر الماضي، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والمشورة الفنية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة بشأن هذه الظاهرة.

كارثة بيئية بسبب المياه الجوفية
وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

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والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.

من لقاء رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة إرتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريقي المكتب الانجليزي والخبراء الليبين، 5 فبراير 2024. (الصفحة الرسمية للجهاز).
من لقاء رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة إرتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريقي المكتب الانجليزي والخبراء الليبين، 5 فبراير 2024. (الصفحة الرسمية للجهاز).
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