التومي يتفقد مناطق متضررة من المياه الجوفية في زليتن.. ويعلن خطة من 3 مسارات لمواجهة الظاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

قام وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بدر الدين التومي، بزيارة منطقة عين كعام والمناطق المتضررة ببلدية زليتن، للوقوف على الأعمال الجارية من تنظيفات وردم وسحب المياه الجوفية بها.

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان، إنه على هامش الزيارة جرى عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور التومي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، وعميد وأعضاء المجلس البلدي لزليتن، ووجهاء وأعيان البلدية، لبحث مستجدات الظاهرة، والإجراءات والتدابير المتخذة.

خطة من 3 مسارات لمواجهة الظاهرة

وقال التومي، وهو رئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بزليتن، إن خطة الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة لها 3 مسارات متوازية، منها تكثيف جهود سحب المياه والردم ومكافحة الحشرات، وتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتضررين، وتوفير مياه الشرب المعلبة.

كما تشمل الخطة تنفيذ شبكة نزح أفقي من أجل خفض منسوب المياه، للتخفيف من حدة الأضرار الناجمة على البنية التحتية والصحة والبيئة، ودراسة الظاهرة، والبحث عن مسبباتها، ووضع حل جذري لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية.

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أما مدير مركز مكافحة الأمراض فقال إن «الوضع الوبائي في المنطقة مستقر، وجميع التحاليل التي أجريت على الحشرات بالمنطقة بينت أنها سليمة، ولا تحمل أي ميكروبات ضارة»، داعيا إلى «عدم تهويل الأزمة، وتلافي نشر الذعر والخوف بين أهالي المنطقة».

ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 3 فبراير 2024 (وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة)

منطقة متضررة من المياه الجوفية في زليتن، 3 فبراير 2024 (وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة)

ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 3 فبراير 2024 (وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة)

تكالة والتومي في اجتماع لمناقشة ظاهرة المياه الجوفية في زليتن، 3 فبراير 2024 (وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة)