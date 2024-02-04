  • Alwasat News
Atwasat

ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي الأحد 04 فبراير 2024, 01:58 صباحا
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
صورة مركبة: أوراق من عملة الدولار ومقر مصرف ليبيا المركزي (الإنترنت)
WTV_Frequency

رجّح محللون أن تقود إجراءات المصرف المركزي إلى ضبط اتجاهات السوق الموازية والسيطرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، على الرغم من الغموض الذي يسيطر على العرض والطلب بسبب الاحتياجات الضرورية التي تدفع البعض للجوء لتدبيرها خارج الإطار المصرفي.

الشحومي: «المركزي» يقود اتجاهات السوق الموازية
ويقول المحلل المالي سليمان الشحومي إن المصرف المركزي هو العارض الوحيد للدولار «وبالتالي قادر على قيادة اتجاهات السوق الموازية، بفضل ما يطرحه بوسائل مختلفة، مع استمرارية تدفق العملة بشكل منتظم».

وأكد الشحومي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الضوابط الكمية التي يفرض «المركزي» ترجع إلى عجز ميزان المدفوعات خلال العام الماضي، وبالتالي يلجأ المصرف لتعديل كفته هذا العام.

- 72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد
- خسارة للاقتصاد الوطني.. 5.3 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية عبر السوق الموازية في ليبيا
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدينار.. بين إجراءات المركزي وتخوف التجار
- 4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
- «المركزي» يصدر ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية

الشيباني: «السوق الموازية هشة» أمام «المركزي»
ويعتقد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن «السوق الموازية هشة ولا تستطيع الصمود أمام السيولة الدولارية التي يطرحها المصرف المركزي».

وتوقع الشيباني في تصريح إلى «بوابة الوسط» استمرار المضاربة خلال أيام معدودات، على أن يعود المؤشر بعدها للانخفاض، مؤكدا أهمية استمرار إنتاج النفط دون توقف، لتعزيز الإيرادات من العملة الصعبة، مرجحًا حدوث نتائج إيجابية بمنتصف العام الجاري.

والخميس الماضي أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، محددًا مبلغا قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا، مقارنة بـ10 آلاف دولار خلال العام 2023.

سعر صرف الدولار في ليبيا
وكرد فعل على القرار تراوحت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بين الارتفاع والانخفاض قليلاً، خاصة فتح منظومة الاعتمادات المستندية. وسجل سعر الدولار 6 دنانير في السوق الموازية مقابل بـ4.83 دينار بالسوق الرسمية.

وأكد عبد الهادي الجلالي، أحد المتعاملين في سوق العملة بمنطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، وجود طلب على الدولار من المرضى والعمالة الأجنبية، كما يشتري المواطنون الدولار بالصك المصرفي.

وأضاف الجلالي لـ«بوابة الوسط» أن الطلب على العملة يدفع السعر للارتفاع، فضلاً عن وجود مضاربات لتعزيز الأرباح خلال الفترة الحالية.

ووفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت استخدامات النقد الأجنبي بـ35.3 مليار دولار خلال العام 2023، بينما سجلت الإيرادات 25.4 مليار دولار، بعجز مقداره 9.9 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)
ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في عين زارة
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية ...
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة عسكرية.. حراك وطني
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة ...
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل أبوالطفل
بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل أبوالطفل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
المزيد
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟...
الدبيبة يبحث «التعاون الدفاعي» مع السعودية
الدبيبة يبحث «التعاون الدفاعي» مع السعودية...
«مكافحة الأمراض» يحذر من استعمال المياه الجوفية بمناطق زليتن المتضررة
«مكافحة الأمراض» يحذر من استعمال المياه الجوفية بمناطق زليتن......
بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل أبوالطفل
بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
المزيد