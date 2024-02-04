ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي

رجّح محللون أن تقود إجراءات المصرف المركزي إلى ضبط اتجاهات السوق الموازية والسيطرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، على الرغم من الغموض الذي يسيطر على العرض والطلب بسبب الاحتياجات الضرورية التي تدفع البعض للجوء لتدبيرها خارج الإطار المصرفي.

الشحومي: «المركزي» يقود اتجاهات السوق الموازية

ويقول المحلل المالي سليمان الشحومي إن المصرف المركزي هو العارض الوحيد للدولار «وبالتالي قادر على قيادة اتجاهات السوق الموازية، بفضل ما يطرحه بوسائل مختلفة، مع استمرارية تدفق العملة بشكل منتظم».

وأكد الشحومي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الضوابط الكمية التي يفرض «المركزي» ترجع إلى عجز ميزان المدفوعات خلال العام الماضي، وبالتالي يلجأ المصرف لتعديل كفته هذا العام.

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الشيباني: «السوق الموازية هشة» أمام «المركزي»

ويعتقد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن «السوق الموازية هشة ولا تستطيع الصمود أمام السيولة الدولارية التي يطرحها المصرف المركزي».

وتوقع الشيباني في تصريح إلى «بوابة الوسط» استمرار المضاربة خلال أيام معدودات، على أن يعود المؤشر بعدها للانخفاض، مؤكدا أهمية استمرار إنتاج النفط دون توقف، لتعزيز الإيرادات من العملة الصعبة، مرجحًا حدوث نتائج إيجابية بمنتصف العام الجاري.

والخميس الماضي أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، محددًا مبلغا قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا، مقارنة بـ10 آلاف دولار خلال العام 2023.

سعر صرف الدولار في ليبيا

وكرد فعل على القرار تراوحت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بين الارتفاع والانخفاض قليلاً، خاصة فتح منظومة الاعتمادات المستندية. وسجل سعر الدولار 6 دنانير في السوق الموازية مقابل بـ4.83 دينار بالسوق الرسمية.

وأكد عبد الهادي الجلالي، أحد المتعاملين في سوق العملة بمنطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، وجود طلب على الدولار من المرضى والعمالة الأجنبية، كما يشتري المواطنون الدولار بالصك المصرفي.

وأضاف الجلالي لـ«بوابة الوسط» أن الطلب على العملة يدفع السعر للارتفاع، فضلاً عن وجود مضاربات لتعزيز الأرباح خلال الفترة الحالية.

ووفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت استخدامات النقد الأجنبي بـ35.3 مليار دولار خلال العام 2023، بينما سجلت الإيرادات 25.4 مليار دولار، بعجز مقداره 9.9 مليار دولار.