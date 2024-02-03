72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء حجز العملة الأجنبية للأفراد صباح غدٍ الأحد، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالمنصة الإلكترونية بلغ 72 ألفًا و400 فرد خلال قرابة يومين.

وأوضح المركزي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن المنصة افتُتِحت للأفراد أول أمس الخميس عند الساعة 23:30 ليلاً، وبلغ عدد المسجلين 72 ألفًا و400 فرد حتى الساعة 18:00 مساء اليوم السبت.

وأكد المصرف جاهزية المنصة للشروع في حجز العملة الأجنبية صباح غدٍ الأحد على تمام الساعة 8:30 صباحًا.

ونشر أيضًا إحصاءات توضح عدد المسجلين في حجز العملة الأجنبية حسب كل مصرف وحالة الطلبات.

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وأول أمس الخميس، أعلن المصرف المركزي مجموعة ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، من بينها تحديد مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

كما منحت الضوابط المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بعد استيفاء المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

- للوصول إلى منصة حجز العملة الأجنبية اضغط هنا

- لمعرفة آلية التسجيل في المنصة اضغط هنا

طلبات حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)

طلبات حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)