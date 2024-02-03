  • Alwasat News
Atwasat

72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 08:10 مساء
72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد
عدد المسجلين بمنصة حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)
WTV_Frequency

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء حجز العملة الأجنبية للأفراد صباح غدٍ الأحد، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالمنصة الإلكترونية بلغ 72 ألفًا و400 فرد خلال قرابة يومين.

وأوضح المركزي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن المنصة افتُتِحت للأفراد أول أمس الخميس عند الساعة 23:30 ليلاً، وبلغ عدد المسجلين 72 ألفًا و400 فرد حتى الساعة 18:00 مساء اليوم السبت.

وأكد المصرف جاهزية المنصة للشروع في حجز العملة الأجنبية صباح غدٍ الأحد على تمام الساعة 8:30 صباحًا.

ونشر أيضًا إحصاءات توضح عدد المسجلين في حجز العملة الأجنبية حسب كل مصرف وحالة الطلبات.

- «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
- 4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
- «المركزي» يصدر ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية

وأول أمس الخميس، أعلن المصرف المركزي مجموعة ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، من بينها تحديد مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

كما منحت الضوابط المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بعد استيفاء المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

- للوصول إلى منصة حجز العملة الأجنبية اضغط هنا
- لمعرفة آلية التسجيل في المنصة اضغط هنا

طلبات حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)
طلبات حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)
طلبات حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)
طلبات حجز العملة الأجنبية بالمصارف حتى الساعة السادسة مساء السبت 3 يناير 2024 (مصرف ليبيا المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إحباط محاولة استيلاء على أرض مملوكة للدولة بطرابلس
إحباط محاولة استيلاء على أرض مملوكة للدولة بطرابلس
خسارة للاقتصاد الوطني.. 5.3 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية عبر السوق الموازية في ليبيا
خسارة للاقتصاد الوطني.. 5.3 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية ...
عطاف للمنفي: الجزائر مستعدة للإسراع في إنهاء أزمة ليبيا عبر مجلس الأمن
عطاف للمنفي: الجزائر مستعدة للإسراع في إنهاء أزمة ليبيا عبر مجلس ...
72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد
72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة ...
«الكهرباء»: تسيير شحنة معدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية
«الكهرباء»: تسيير شحنة معدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
المزيد
ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)
ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)...
هدوء حذر بعد اشتباكات في الجغبوب.. ومساعٍ للتهدئة
هدوء حذر بعد اشتباكات في الجغبوب.. ومساعٍ للتهدئة...
المفوضية والبعثة تختتمان ورشة عمل في تونس لـ«تعزيز المشاركة الانتخابية»
المفوضية والبعثة تختتمان ورشة عمل في تونس لـ«تعزيز المشاركة ......
«الكهرباء»: تسيير شحنة معدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية
«الكهرباء»: تسيير شحنة معدات لدعم فرق الصيانة بالمنطقة ......
72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد
72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» يعلن موعد حجز العملة ......
المزيد