رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مصرف ليبيا المركزي، مساء الخميس، منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، وذلك بعد ساعات من إعلان مجموعة ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

وأتاح «المركزي»، عبر صفحته على «فيسبوك»، رابطًا للوصول إلى المنصة، بالإضافة إلى مقطعًا مصورًا لشرح كيفية آلية التسجيل في المنصة.

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ومن بين ضوابط المركزي المعلنة تحديد مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

كما منحت الضوابط المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بعد استيفاء المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

- للوصول إلى منصة حجز العملة الأجنبية اضغط هنا

- لمعرفة آلية التسجيل في المنصة اضغط هنا