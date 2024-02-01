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شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدينار.. بين إجراءات المركزي وتخوف التجار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 11:12 مساء
شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدينار.. بين إجراءات المركزي وتخوف التجار
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 1 فبراير 2024
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ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، تأثير قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة على سوق صرف العملة الأميركية، في ظل تخوفات التجار من نقص الدولار في السوق، ما ترك أسئلة عديدة أهمها: ما هي الأسباب الموضوعية لقفل منظومة بيع الدولار، ولماذا لم ينتعش الدينار أمام هذا الخبر الذي قوبل بارتياح، وهل يتخوف التجار من شيء آخر؟

وأصدر المصرف المركزي، اليوم الخميس، 19 ضابطًا لتنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، شملت تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي، بالإضافة إلى ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، من بينها تحديد مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

- «المركزي» يصدر ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية
- 4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

وشهد سعر العملة المحلية تراجعًا أمام سلة العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، وسط ارتباك في سوق الصرف، وجدل بين التجار بشأن فتح الاعتمادات المستندية، جرى ترجمته إلى انعدام الثقة بين المركزي والتجار، فما تأثير القرارات الأخيرة على السوق المحلية، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، ومدير المحافظ الاستثمارية منذر الشحومي، والخبير التقني مروان عريبي.

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