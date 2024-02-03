تشغيل منظومة جديدة لفرز ونقل أمتعة المسافرين بمطار بنينا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة المطارات توريد وتركيب منظومة جديدة لفرز ونقل ومناولة الأمتعة وحقائب المسافرين بصالة المغادرة والوصول بمطار بنينا الدولي في بنغازي.

وأكدت المصلحة في بيان اليوم السبت أنه جرى الانتهاء من تركيب وتشغيل المنظومة الخميس الماضي، وتشمل 12 ميزانا ومنصة قبول وتسجيل الركاب. كما تضم منظومة سير مغادرة و5 منصات للجوازات ومنظومتي سيور لصالة الوصول.

المنظومة الجديدة من تصنيع شركة إنجليزية

وجرى تصنيع هذه المنظومة وتوريدها من شركة «JROBSON» الإنجليزية المتخصصة في تصنيع منظومات سيور ومحركات نقل الأمتعة والحقائب والبرامج المساندة لتشغيلها.

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المنظومة الجديدة تنجز الوقت للركاب

وأوضحت المصلحة أن توريد هذه المنظومة جاء بناءً على عقد مبرم من طرف المصلحة مع شركة «الترسانة» «بهدف الرفع من مستوى الخدمات للركاب والمسافرين وكذلك تسهيلا لسرعة إجراءات قبولهم وتلبية للمعايير الدولية والمحلية في هذا الشأن».

ومنحت الشركة الإنجليزية دورة تدريبية للعناصر الفنية بمطار بنينا على كيفية التشغيل والقيام بأعمال الصيانة الدورية والاضطرارية وتشخيص الأعطال المحتملة.

منظومة نقل أمتعة المسافرين الجديدة في مطار بنينا ببنغازي (لقطة مثبتة من فيديو: مصلحة المطارات)

منظومة نقل أمتعة المسافرين الجديدة في مطار بنينا ببنغازي (لقطة مثبتة من فيديو: مصلحة المطارات)

مطار بنينا ببنغازي (لقطة مثبتة من فيديو: مصلحة المطارات)