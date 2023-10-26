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توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 09:19 مساء
توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة
مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مصلحة المطارات)
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أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المنطقة الحرة مصراتة، وذلك في إطار مساعي المصلحة لفتح آفاق جديدة لتطوير المطارات وتقديم خدمات شحن جوي ذات جودة عالية.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد أوجه التعاون والاستثمار في مطار مصراته من خلال تخصيص جانب من المطار بمساحة نحو 47 هكتارًا وفق المخطط العام لإنشاء منطقة للشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

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وتوقعت مصلحة المطارات أن تسهم اتفاقية التعاون المشترك في توطين الأنشطة التجارية والخدمية وتشجيع تجارة العبور وإعادة التصدير بما يعزز تنمية الموارد الاقتصادية في البلاد وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية استثمارية تتوافق مع التشريعات النافذة التي يخضع لها الطرفان.

ووقع على الاتفاقية رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري.

مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مصلحة المطارات)
مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مصلحة المطارات)
مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مصلحة المطارات)
مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مصلحة المطارات والمنطقة الحرة مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مصلحة المطارات)
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