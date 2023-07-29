بالصور.. المراحل النهائية لمشروع صيانة مهبط مطار أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتهاء أعمال فرش الطبقة النهائية والأخيرة بمشروع صيانة مهبط مطار أوباري، لتليها مرحلة الطلاء.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع فعلياً في ديسمبر من العام الماضي، بعد أن تعاقدت مصلحة المطارات مع الشركة المنفذة للمشروع.

صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

بدأت في الثاني من يوليو الجاري أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات في مطار أوباري، وذلك في إطار العمل على تطوير البنية التحتية بالمطار.

- «حكومتنا»: 90% نسبة إنجاز صيانة مهبط مطار أوباري

- بدء أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

- مصلحة المطارات: إنجاز 90% من أعمال إنشاء المبنى الإداري لمطار أوباري

وباشرت شركة «ماتياس ليبيا»، منفذة المشروع، أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بساحة وقوف الطائرات، تمهيدا لإعادة رصفها، نظرا لتهالكها، وحاجتها لإعادة إنشاء. وفي يناير الماضي، أكدت مصلحة المطارات أن نسبة الإنجاز في أعمال إنشاء المبنى الإداري لإدارة مطار أوباري بلغت 95%.

من أعمال صيانة مطار أوباري، 29 يوليو 2023. (حكومتنا)

من أعمال صيانة مطار أوباري، 29 يوليو 2023. (حكومتنا)