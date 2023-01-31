مصلحة المطارات: إنجاز 90% من أعمال إنشاء المبنى الإداري لمطار أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإنجاز في أعمال إنشاء المبنى الإداري لإدارة مطار أوباري جنوب غرب ليبيا بلغت 95%، بحسب ما نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرى فريق تابع لمصلحة المطارات زيارة ميدانية لمطار أوباري، ضمت مدير إدارة الإنشاءات والمرافق ورئيس قسم المهابط والساحات بالمصلحة، للوقوف على سير أعمال صيانة المهبط وممر التوصيل وساحة وقوف الطائرات، ومتابعة أعمال إنشاء المبنى الإداري لإدارة المطار.

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ونوهت مصلحة المطارات بأنه من المقرر الانتهاء من صيانة المهبط وممر التوصيل وساحة وقوف الطائرات في نهاية شهر مايو المقبل ليصبح المطار قادرًا على استقبال الرحلات التجارية والإنسانية.

وباشرت شركة «ماتياس ليبيا للمقاولات العامة» المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ أعمال صيانة المهبط الرئيسي وممر التوصيل وساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري أعمال الكشط لطبقات الرصف للمهبط في ديسمبر 2022، بحسب المصلحة.

زيارة وفد مصلحة المطارات إلى مطار أوباري. (مصلحة المطارات)

زيارة وفد مصلحة المطارات إلى مطار أوباري. (مصلحة المطارات)