«حكومتنا»: 90% نسبة إنجاز صيانة مهبط مطار أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مطار أوباري الواقع جنوب غرب ليبيا محمد ميلاد، اليوم السبت، إن أعمال صيانة مهبط مطار أوباري، قاربت علي الانتهاء مع وصول نسبة الإنجاز إلى 90%.

وأضاف ميلاد في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الرسمية، أن أعمال صيانة المهبط أجريت وفق المواصفات الدولية المعمول بها بالمطارات، لافتًا إلى استعمال الربط الشبكي «جوغريد» مما سيطيل عمر الإسفلت ويمنع حدوث تشققات بالمهبط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ونبه إلى استمرار أعمال صيانة الأجزاء المتهالكة من ساحة وقوف الطائرات، إضافة إلى تسليم مبنى إداري متكامل للموظفين، والانتهاء من أعمال مشروع السياج حول المطار.

بدء أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

مصلحة المطارات: إنجاز 90% من أعمال إنشاء المبنى الإداري لمطار أوباري

بدء تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الإداري بمطار أوباري المدني

صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

وبدأت في الثاني من يوليو الجاري أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري، وذلك في إطار العمل على تطوير البنية التحتية بالمطار، وفق ما أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وباشرت شركة «ماتياس ليبيا» المنفذة للمشروع، أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بساحة وقوف الطائرات تمهيدًا لإعادة رصفها نظرًا لتهالكها والحاجة لاعادة إنشائها، وفق بيان صادر عن مصلحة المطارات.

وفي يناير الماضي، أكدت مصلحة المطارات أن نسبة الإنجاز في أعمال إنشاء المبنى الإداري لإدارة مطار أوباري بلغت 95%.