بدء أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، البدء في أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري جنوب غرب ليبيا، وذلك في إطار العمل على تطوير البنية التحتية بالمطار.

وباشرت شركة «ماتياس ليبيا للمقاولات العامة» المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات، اليوم، أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بالساحة تمهيدًا لإعادة رصفها نظرًا لتهالكها والحاجة لاعادة إنشائها، وفق ما أعلنته مصلحة المطارات عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وتتوقع مصلحة المطارات أن يسهم مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري في تطوير مرافق المطار وبنيته التحتية وجاهزيته الفنية لاستقبال الرحلات الجوية لخدمة سكان المنطقة.

وتباشر شركة «ماتياس ليبيا للمقاولات العامة»، المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ أعمال صيانة المهبط الرئيسي وممر التوصيل وساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري، أعمال الكشط لطبقات الرصف للمهبط منذ ديسمبر 2022، بحسب المصلحة.

أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري جنوب غرب ليبيا، الأحد 2 يوليو 2023. (مصلحة المطارات)

أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري جنوب غرب ليبيا، الأحد 2 يوليو 2023. (مصلحة المطارات)