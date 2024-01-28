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ضبط مطلوب في قضايا قتل وترهيب في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:01 مساء
ضبط مطلوب في قضايا قتل وترهيب في ترهونة
المتهم المضبوط، 28 يناير 2024. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، ضبط شخص من ذوي السوابق الجنائية مطلوب على ذمة جرائم قتل ونصب وترهيب في ترهونة، وذلك بواسطة أعضاء قسم التحري وجمع المعلومات الأمنية بالتعاون والتنسيق مع أعضاء «اللواء 444 قتال».

ويدعى المتهم يدعى عبدالعظيم عمر مصباح وحيده ولقبه «شفشوفه» من مواليد 1988، وهو مطلوب إلى مكتب النائب العام بشأن التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة من أهالي مدينة ترهونة بشأن جرائم قتل ونصب وترهيب، وفق بيان صادر عن الوزارة.

كما أن المتهم مطلوب أيضًا لدى نيابة استئناف طرابلس ومعمَّم عنه بالنشرات الجنائية وصادر في حقه عديد أوامر القبض من قبل عضو النيابة بلجنة التحقيقات بمكتب النائب العام والمحامي العام بمكتب النائب العام ووكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته مقبوضًا عليه إلى مكتب النائب العام للتصرف.

الصور: 51 متهمًا محبوسًا في قضية مقابر ترهونة
وفي الخامس من يناير الجاري، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور وجود 51 متهمًا، منهم أجنبيان و49 ليبيًّا في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة، فضلا عن إصدار تسع نشرات حمراء بحق متهمين موجودين في السعودية والإمارات ومصر وتونس.

وحسب إحصاءات أوردها الصور، فقد أصدرت النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية 400 أمر ضبط محلي، وقدمت إلى السلطات المصرية طلبات استرداد ستة متهمين جرى ضبطهم في القاهرة، وهم «مطلوبون رئيسيون» في القضية.

ولخَّص النائب العام سير التحقيقات في القضية بقوله: «تسير بوتيرة ممتازة، بينما تتحسن إجراءات الملاحقة المحلية والدولية»، داعيًا الدول التي يوجد فيها متهمون في قضية ترهونة إلى سرعة الانتهاء من إجراءات تسليمهم إلى ليبيا، لمحاكمتهم.

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