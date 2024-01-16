بالأسماء.. التعرف على هوية 3 جثث في مقبرة بترهونة وقرب قاعدة الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية ثلاث حالات مجهولة الهوية قرب قاعدة الجفرة (شمال سرت)، وفي مدينة ترهونة (جنوب العاصمة طرابلس) .

وأشارت الهيئة في بيان إلى «مطابقة ثلاث من الحالات مجهولة الهوية بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي (DNA) من إدارة المختبرات»، موضحة أنه جرى التعرف على «جثمانين في مقبرة ترهونة لكل من ناصر فرج علي محمد (من بنغازي) وشرف الدين نورالدين سالم المزوغي (طرابلس)». كما جري التعرف على «سليم محمد جمعة بوبة (من مرزق) الذي عثر على جثمانه في مقبرة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية».

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وعقدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اجتماعًا برئاسة كمال السيوي، لمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية الواردة من إدارة المختبرات والمراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي. ونوه بيان الهيئة بـ«إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة».

مناشدات من عائلات ضحايا ترهونة

وفي ديسمبر الماضي، ناشدت عائلات ضحايا عمليات القتل التي ارتكبت بين العامين 2019-2020 في ترهونة المجتمع الدولي تحقيق العدالة لمئات من الضحايا الذين راحوا إزاء حرب طرابلس في تلك الفترة.

وسلطت جريدة «لوموند» الفرنسية الضوء على هذه القضية، حيث يطالب سكان مدينة ترهونة، الواقعة على بُعد نحو 90 كيلومترا جنوب طرابلس، بضرورة تحقيق العدالة، وذلك من خلال معاقبة مرتكبي تلك المجازر.

من اجتماع في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 16 يناير 2024. (الصفحة الرسمية للهيئة)

من اجتماع في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 16 يناير 2024. (الصفحة الرسمية للهيئة)