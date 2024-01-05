الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور وجود 51 متهما، منهم أجنبيان و49 ليبيا في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة، فضلا عن إصدار تسع نشرات حمراء بحق متهمين موجودين في السعودية والإمارات ومصر وتونس.

جاء ذلك خلال استعراض النائب العام، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إجراءات النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية في مواجهة مرتكبي القتل والاعتقال خارج إطار القانون والخطف والتعذيب والإيذاء الشخصي في ترهونة.

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وحسب إحصاءات أوردها الصور، فقد أصدرت النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية 400 أمر ضبط محلي، وقدمت إلى السلطات المصرية طلبات استرداد ستة متهمين جرى ضبطهم في القاهرة، وهم «مطلوبون رئيسيون» في القضية.

الصور: التحقيقات تسير بوتيرة ممتازة

وخلال السنوات الثلاث، تلقت النيابة العامة 521 بلاغًا بخصوص القضية، أحالت منهم 194 بلاغًا، ولا يزال 327 بلاغًا قيد التحقيق، بينما بلغ عدد القرارات القاضية برفع الدعاوي لمحكمة الجنايات 165، وإلى المحاكم الجزئية 12، وجرى حفظ 17 دعوى.

ولخص النائب العام سير التحقيقات في القضية بقوله: «تسير بوتيرة ممتازة، بينما تتحسن إجراءات الملاحقة المحلية والدولية»، داعيا الدول التي يوجد فيها متهمون في قضية ترهونة إلى سرعة الانتهاء من إجراءات تسليمهم إلى ليبيا، لمحاكمتهم.