نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر، صالح سليمان بومباركة، نفوق أكثر من 100 رأس من الأبقار في بلدية البيضاء جراء الإصابة بمرض «الجلد العقدي»، مشيرًا إلى تسجيل 950 إصابة بالمرض من الأبقار والعجول في المدينة وضواحيها.

وقال بومباركة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إنهم يفتقرون لأبسط الإمكانات لمكافحة مرض الجلد العقدي الذي تفشى في المدينة وضواحيها بعد العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.

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وطالب بومباركة الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة توفير الإمكانات من مبيدات حشرية ولقاحات وتحصينات للحد من انتشار المرض، منتقدًا التجاهل وعدم الاهتمام بمدينة البيضاء من قبل أصحاب القرار في الدولة منذ أن اجتاحتها الفيضانات.

انقاذ الثروة الحيوانية

وأكد بومباركة أنهم يواجهون انتشار مرض «الجلد العقدي» منذ ثلاثة أشهر بأقل الإمكانات ودون تلقي أي دعم من الجهات المختصة رغم المناشدات، لافتًا إلى أن «الحشرات والباعوض تتواجد بكثرة رغم برودة الطقس» في هذه الأوقات من السنة.

ودعا مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر صنَّاع القرار إلى التدخل العاجل للحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، وتوفير سيارات مزودة بآلات رش المبيدات لمكافحة الحشرات التي تنقل العدوى للأبقار.